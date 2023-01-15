Боец MMA найден задушенным в вагоне поезда

На остановке в Ростове-на-Дону его нашли мертвым. За ним выехали родственники. Причина смерти пока неизвестна“, — говорится в сообщении местного СМИ „КрыльяTV“.

Telegram-канал Baza сообщил, что российский боец ММА Георгий Гаглоев, найденный мертвым в вагоне поезда Москва — Владикавказ, был задушен подушкой. По данным канала, убийство может быть связано с поисками Гаглоевым своей родственницы, пропавшей год назад, пишет News.

Речь идет о Римме Гаглоевой, известной на Северном Кавказе гадалке. Она пропала вместе со своим помощником в начале февраля 2022 года по дороге из Чечни в Северную Осетию. Ее автомобиль был найден на одной из АЗС в Ингушетии. Исчезновение Гаглоевой вызвало большой резонанс на Кавказе, поскольку среди ее клиентов были высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

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