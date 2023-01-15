Дамба простояла ночь. Екабпилс ищет возможность обмануть течение Даугавы

Ночь в Екабпилисе прошла относительно спокойно, уровень воды в Даугаве упал в среднем на 20 сантиметров, но ледяная масса не сдвинулась с места. Снижение уровня воды Рагайнис объясняет как ее стеканием в более низкие места в крае, так и тем, что отход реки стал результатом произведенных работ. Приток воды из верхнего течения уменьшился. Более всего от наводнения пострадала верхняя часть улицы Плявиню, Межрупниеки.

Защитная дамба города пережила ночь. В самоуправлении состоялось собрание строителей, на котором вырабатывался план дальнейших действий по сохранению плотины. В момент разлива Даугавы давление на плотину уменьшилось, так как ледяная масса немного осела: вода прошла по лугам, дворам и другим низким местам. Однако „ледяная масса не хочет двигаться вперед“. Гидрологи также предупреждают, что плотина все время подмокает и поэтому остается более слабой, сказал глава Екабпилсского края.

В Екабпилс также прибыли гидрологи, с помощью которых разрабатываются сценарии, как сдвинуть неподвижный лед. Экскаватор длинным ковшом подтачивает лед на одном из берегов, чтобы направить течение к руслу реки. Сплоченность льда примерно от Плявиняса до верхнего течения реки в Екабпилсе. Ледовая плотная пробка занимает расстояние от Плявиняс до верхнего течения реки в Екабпилсе.

„Мы занимаемся мелкими делами, но, может быть, в какой-то момент нам удастся сдвинуть массу льда. Если бы мы знали, какая из работ даст результат, мы бы это сделали. Сейчас мы ищем все возможные варианты. Подъехать к Даугаве невозможно, потому что она вышла из берегов. Мы думаем, как обмануть течение, чтобы оно повернуло, гидрологи изучают это. Летают дроны и смотрят, как и куда можно сдвинуть лед“, — рассказал агентству LETA Рагайнис.

Техники для проведения работ в самоуправлении хватает. Предприниматели доставили в муниципалитет и свою технику.

Как уже сообщалось, в Даугаву под Екабпилсом продолжают поступать новые паводковые воды из верховьев реки, затапливая большие территории.

В субботу в 21.50 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,81 метра над нулевой точкой наблюдательной станции. За ночь уровень воды немного снизился, но все же превышает красный критерий предупреждения — отметку 8,4 метра.