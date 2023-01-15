Дамба простояла ночь. Екабпилс ищет возможность обмануть течение Даугавы(2)
Чтобы заставить лед двигаться, изыскивают возможности обмануть течение Даугавы, сообщил агентству LETA глава Екабпилсского края Райвис Рагайнис (Латвийская Зеленая партия), пишет Delfi в Латвии.
Ночь в Екабпилисе прошла относительно спокойно, уровень воды в Даугаве упал в среднем на 20 сантиметров, но ледяная масса не сдвинулась с места. Снижение уровня воды Рагайнис объясняет как ее стеканием в более низкие места в крае, так и тем, что отход реки стал результатом произведенных работ. Приток воды из верхнего течения уменьшился. Более всего от наводнения пострадала верхняя часть улицы Плявиню, Межрупниеки.
Защитная дамба города пережила ночь. В самоуправлении состоялось собрание строителей, на котором вырабатывался план дальнейших действий по сохранению плотины. В момент разлива Даугавы давление на плотину уменьшилось, так как ледяная масса немного осела: вода прошла по лугам, дворам и другим низким местам. Однако „ледяная масса не хочет двигаться вперед“. Гидрологи также предупреждают, что плотина все время подмокает и поэтому остается более слабой, сказал глава Екабпилсского края.
В Екабпилс также прибыли гидрологи, с помощью которых разрабатываются сценарии, как сдвинуть неподвижный лед. Экскаватор длинным ковшом подтачивает лед на одном из берегов, чтобы направить течение к руслу реки. Сплоченность льда примерно от Плявиняса до верхнего течения реки в Екабпилсе. Ледовая плотная пробка занимает расстояние от Плявиняс до верхнего течения реки в Екабпилсе.
„Мы занимаемся мелкими делами, но, может быть, в какой-то момент нам удастся сдвинуть массу льда. Если бы мы знали, какая из работ даст результат, мы бы это сделали. Сейчас мы ищем все возможные варианты. Подъехать к Даугаве невозможно, потому что она вышла из берегов. Мы думаем, как обмануть течение, чтобы оно повернуло, гидрологи изучают это. Летают дроны и смотрят, как и куда можно сдвинуть лед“, — рассказал агентству LETA Рагайнис.
Техники для проведения работ в самоуправлении хватает. Предприниматели доставили в муниципалитет и свою технику.
Как уже сообщалось, в Даугаву под Екабпилсом продолжают поступать новые паводковые воды из верховьев реки, затапливая большие территории.
В субботу в 21.50 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,81 метра над нулевой точкой наблюдательной станции. За ночь уровень воды немного снизился, но все же превышает красный критерий предупреждения — отметку 8,4 метра.