Трехкратный олимпийский чемпион стал воротилой в мире бизнеса

Лаюнен, которому сейчас 43 года, завершил спортивную карьеру в 24 года, после чего сосредоточился на бизнесе. После завершения карьеры Лаюнен окончил Университет Ювяскюля по специальности „Экономическое управление“ и получил степень магистра.

В 2015 году Лаюнен основал компанию Samla Capital, которая занимается инвестициями. „Я начал один и с нуля“, — сказал бывший спортсмен изданию Ilta-Sanomat.

На сегодняшний день активы компании оцениваются в 155 миллионов евро, а в Хельсинки вот-вот откроется роскошный отель Maria. „Вы должны ставить перед собой большие цели, и цели должны быть такими, которые можно достичь. Я очень мотивирован и поставил перед собой большие цели. Достижение успеха доставляет мне большое удовлетворение“, - сказал он.

Всего за свою недолгую спортивную карьеру Лаюнен завоевал пять олимпийских медалей. В дополнение к трем золотым медалям у него есть две серебряные медали Олимпийских игр 1998 года в Нагано. Лаюнен выиграл в общей сложности одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах мира.

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