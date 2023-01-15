За рубежом
15.01.2023, 09:25

В Непале разбился пассажирский самолет, СМИ сообщают, что есть выжившие

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Дополнено в 11.24: сообщается о выживших пассажирах!
Скриншот
Скриншот
ФОТО: Телеграм-канал Baza

Пассажирский самолет ATR 72, выполнявший рейс из Катманду в Покхару, разбился в международном аэропорту города Покхара. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The Kathmandu Post, который в свою очередь ссылается на представителя компании Yeti Airlines.

На борту самолета, по данным авиакомпании, находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. В посольстве РФ в Непале заявили ТАСС, что на борту находились четверо россиян.

В соцсетях публикуют видео с места крушения.

AFP сообщает, что на месте крушения найдены выжившие. Ранее издание News18 писало о том, что все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли в авиакатастрофе.

Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося самолета, выжили, но находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщают новостные агентства, со ссылкой на аэропорт.

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