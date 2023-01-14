ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (325-й день) | Россия целый день обстреливала Украину: погибли пять человек, пострадали десятки

Главным событие дня стали очередные обстрелы Украины - обзор дает „Медуза“:

Днем 14 января Украина подверглась очередному обстрелу. В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом. Между вторым и третьим корпусами здания обрушились перекрытия со второй по девятый этаж, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела был обесточен целый район города.

По предварительным данным, из-за попадания ракеты в дом погибли пять человек, ранения получили почти 60 человек (в том числе 12 детей, самому младшему из них три года), сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Ранее он писал о 27 раненых. По данным спасателей, из-под завалов уже достали более 30 человек, в том числе шесть детей. Сколько еще людей остаются под завалами, неизвестно. Разбирать их спасателям помогают сотни обычных жителей города, сообщил местный 11-й канал.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Днепру словами „Мир должен остановить это зло“. „Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную“, — написал украинский президент в своем телеграм-канале. Он также призвал передать Украине больше оружия, чтобы „остановить российский террор“.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и ЕС ввести новые санкции против России после обстрела Днепра. „Каждый ракетный обстрел еще больше истощает российские запасы. Тем не менее, они все еще могут производить новые [ракеты]. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной“, — написал Кулеба в твиттере.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна быть немедленно исключена из Совета безопасности ООН.