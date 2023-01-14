Хоккейная лига Coolbet: „Пантер“ одержали разгромную победу и возглавили турнирную таблицу

Таллиннский хоккейный клуб „Пантер“ одержал разгромную победу, в гостях над кохтла-ярвеским клубом „Эверест“ со счетом 2:10 (2:1, 3:0, 5:1).

В составе „Пантер“ шайбы забросили: Савелий Новиков (2+2), Патрик Коокмаа, Андрей Розинко (2+1), Роланд Лухт, Илья Бабрушев (1+2), Никлас Силдре, Артур Федорук (1+3), Ян Лукатс (1+2). В составе хозяев шайбы забросили Тоомас Морель и Максим Чальцев.

Вратарь „Эверест“ отразил 42 броска, а Анатолий Сизов из „Пантер“ — 12 бросков.

Благодаря этой победе „Пантер“ возглавили турнирную таблицу хоккейной лиги Coolbet, опередив рижский клуб „Курбадс“, у которых 2 игры в запасе.

Действующий чемпион тартуский „Вялк 494“ дома обыграл кохтла-ярвеский „Виру Спутник“ со счетом 9:0 (3:0, 4:0, 2:0) и поднялся на третье место в таблице.

В составе тартуского клуба шайбы забросили: Олев Корк (2+0), Максим Туровский (1+2), Отар Cахокия (1+2), Дмитрий Кузнецов, Василий Титаренко (1+3), Алексей Войцеховский (2+3) и Харри Колл.

Вратарь „Вялк 494“ Эрвин Муштуков, отразил 32 броска, а Кристьян Сярки, вышедший на лед вместо него, отразил шесть бросков. Вратарь „Виру Спутника“ Сергей Андреев отразил 45 бросков.

Турнирная таблица в хоккейной лиге Coolbet: „Пантер“ 29 очков (16 игр), „Курбадс“ 28 (14), Тарту „Валк 494“ 16 (16), Нарвский „ПСК“ 14 (15)„Рига“ 13 (18), „Эверест“ 12 (13), „Виру Спутник“ 0 (16).