ФОТО | Прочность дамбы в Екабпилсе уменьшается, вода поднялась выше ее уровня. Мэр назвал ситуацию драматической, спасатели призывают эвакуироваться

Затоплены территории в районе улиц Бебру, Межрупниеку, Ригас. Пока нет данных о том, сколько домов в городе затоплено. Ситуация в каждом доме отличается — где-то затоплен подвал, где-то — колодец, в других местах вода затопила двор, но не проникла в дом. Спасатели сообщают, что утром в субботу вместе с полицейскими спасли из затопленного дома на улице Межрупниеку пять человек, еще двое эвакуировались оттуда сами. До этого пришлось спасать трех человек на улице Даугавас.

Как в пятницу заявил Рагайнис, если вода прорвет дамбу, волна из воды и льда высотой в несколько метров может буквально уничтожить один из микрорайонов города. Спасатели дежурят возле опасного места у дамбы возле улицы Плявиню, чтобы моментально действовать, если ситуация ухудшится.

Сотрудники муниципальных служб пытаются избежать прорыва дамбы, укрепляя ее в самых уязвимых местах. Им помогают 30 земессаргов из 56-го пехотного батальона.

Ледовая масса на Даугаве периодически шевелится, но продолжает стоять там, где была.

В некоторых местах дамба „сочится“, в этих местах помещены мешки с песком, которые задерживают воду.

Утром мэр сообщил, что воду удерживает только бетонное ограждение на дамбе и решетки. Около 16:00 было опубликовано видео, на котором видно, что местами вода переливается через ограждение.

В районе 20 часов пятницы уровень воды в Даугаве достиг отметки 8,66 метра, и он продолжает расти примерно на три сантиметра в час. Утром в пять утра он был уже 8,86 метра, к восьми — 8,9 метра. Самый высокий уровень воды в истории наблюдений был зафиксирован в 1981 году (8,97 метра), и теперь этот рекорд, по словам мэра, побит.

О возможностях эвакуации можно узнать по телефону 29206072. Если необходима помощь, можно звонить в муниципальную полицию по телефонам 65283888 и 25907965.

„Когда ее прорвет, в город хлынет масса воды со льдом. Это произойдет очень быстро, и эвакуация может стать невозможной“, — подчеркивается в обращении к жителям. Вода с ледяным крошевом очень опасна, спасти из нее людей крайне сложно.

Самоуправление призывает жителей Екабпилса эвакуироваться с правого и левого берега Даугавы, а также с территории между Ремберти и Пуну Муйжа. Подчеркивается, что неизвестно, сколько дамба сможет выдерживать давление воды.

Он отметил, что обсуждалось различное развитие ситуации и все стороны готовы действовать. Чтобы дамбу не прорвало, продолжаются работы по ее укреплению.

Тем, кто не хочет эвакуироваться и планирует остаться дома, рекомендуют обеспечить себя продовольствием по меньшей мере на пару дней. По словам мэра, в субботу, возможно, прибудет тяжелая техника Земессардзе, которая может доставить продовольствие в затопленные части города. Однако стоит учитывать, что дома могут остаться без электричества: так, например, в субботу из соображений безопасности было временно отключено электроснабжение 189 клиентов Sadales tīkls.

Людей просят навестить пожилых людей и спросить не требуется ли им помощь и, возможно, эвакуация. Общаться просят по телефону. Екабпилские приюты для животных готовы приютить домашних животных, если семья вынуждена эвакуироваться.

Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.

Эвакуационные автобусы припаркованы на улице Аусеклиша 4а, улице Земгалес, на стоянке Екабпилсской римско-католической церкви, на стоянке Екабпилсского спортивного холла, на улице Ригас возле магазина Mini Rimi и на улице Казарму. Пункт эвакуации находится у Екабпилсской 2-й средней школы.

В пятницу началась эвакуация населения из районов, находящихся под угрозой затопления. Эвакуационные автобусы предоставляются жителям, которые находятся в подверженных наводнениям районах. Самоуправление распространяет информацию об эвакуации и телефоны спасательных служб по всем сетям связи.

Днем в субботу LETA сообщила, что вода в некоторых местах доходит до окон домов, а теплицы и садовые домики кое-где ушли под воду полностью.

„Для самоуправления и ответственных служб это была тревожная и трудная ночь. Протечки в защитной дамбе появляются постоянно“, — сказал исполнительный директор краевого самоуправления.

Он подчеркнул, что до сих пор дамба справлялась со своей задачей — удерживать нагромождения льда, но в настоящее земляная насыпь настолько пропитана водой, что не может полностью выполнять свои функции, и вода просачивается сквозь нее.

Некоторые не спешат эвакуироваться и гуляют по дамбе

Несмотря на то, что самоуправление призывает не ходить по дамбе, некоторые жители по ней прогуливаются. Как отмечает LETA, их никто не прогоняет.

Несмотря на то, что улица Плявиню потенциально считается очень опасной в случае прорыва дамбы, многие местные жители отказались эвакуироваться.

Горожане ходят по городу в резиновых сапогах, в городе работают магазины и другие места. Например, на улице Бривибас продолжает работать кафе Domino Wok Kebab.То же самое относится и к компании Supe, оказывающей таможенные услуги. В здании, где она расположена, находится офис и квартиры. Люди следят за информацией, но пока эвакуироваться не хотят.

Могут включить сирены, ответственные службы не спят и очень устали

По словам Рагайниса, ответственные учреждения делают все возможное для обеспечения безопасности. Помощь добровольцев пока не требуется. Если ситуация ухудшится и нужно будет оповестить большее число жителей о необходимых действиях, VUGD может принять решение включить в городе сирены тревоги.

Мэр отмечает, что ответственные службы — спасатели, полиция, коммунальщики — очень устали за четыре дня интенсивной работы. Рагайнис признался, что сам он за это время поспал от силы часов семь. „Усталость ненормальная. Людям уже трудно думать и находить слова, чтобы коммуницировать“, — сказав он, добавив, что подменить этих людей особо некем.

Дамба начинает разрушаться, ее укрепляют