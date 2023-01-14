Умерла Инна Чурикова

Предположительно, похороны пройдут 17 января. Однако их точная дата и место пока неизвестны, сказал Варшавер „Интерфаксу“.

Она дебютировала в кино в 1960 году, сыграв в фильме „Тучи над Борском“. Актриса наиболее известна по ролям в фильмах „Морозко“, „Тот самый Мюнхгаузен“, „Васса“, „Ребро Адама“, „Ширли-мырли“, в сериале „Идиот“. Она была замужем за режиссером Глебом Панфиловым.