В Иране казнен обвиненный в шпионаже экс-замминистра обороны

Бывший замминистра обороны Алиреза Акбари повешен в Иране, сообщило государственное агентство Mizan в субботу, 14 января. Оно не уточнило, когда именно совершена казнь, однако агентство AP передает со ссылкой на свои источники, что это могло случиться несколько дней назад.

Следствие обвиняло Акбари, имевшего второе гражданство Великобритании, в шпионаже на британскую разведку MI-6. В интернет было выложено видео, на котором бывший замминистра признается в работе на разведку Великобритании. Однако правозащитники указывают на то, что в видеоролике видны многочисленные следы монтажа, и, по-видимому, признания были выбиты из Акбари пытками.

Алиреза Акбари в 1988 году руководил вступлением в силу режима прекращения огня с Ираком после восьми лет войны. Он также был близок к экс-министру обороны, контр-адмиралу Али Шамхани, который остается влиятельным силовиком в стране. В связи с этим наблюдатели не исключают, что казнь Акбари могла быть результатом подковерной борьбы за власть.

Великобритания и США осудили казнь Акбари

МИД Великобритании уже назвал эту казнь британского гражданина „варварством“, которое „заслуживает осуждения в самых решительных выражениях“. Премьер-министр страны Риши Сунак в свою очередь заявил о „бессердечном и трусливом“ акте „режима, который не соблюдает права собственных граждан“.

„Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Акбари накачивали наркотиками и пытали в заключении, допрашивали сотни часов и заставили оговорить себя, - сказал спикер Госдепартамента США Ведант Патель. - Если говорить шире, иранская практика произвольных и незаконных задержаний, выбивания признаний и политически мотивированных казней абсолютно неприемлема и должна быть прекращена“.

Ранее Евросоюз осудил казни участников протестов, которые продолжаются в Иране с сентября. Обвинения в шпионаже также были предъявлены официальным Тегераном двум гражданам Франции.