Константин Васильев о фотоскандале: каждый имеет право на свое мнение. То, что происходит в Украине, — полное безумие

„Мы уже принесли извинения за эту фотографию и сделали заявление, но мне кажется, что эмоции вышли из-под контроля“, — сказал Васильев. „Публикация фотографии была не вовремя, неуместна и не имела никакого другого значения“.

Вы согласны с министром культуры, что сидеть в одной компании со спортивной элитой страны-агрессора нехорошо? „Каждый имеет право на свое мнение, мы демократическая страна. Мы стараемся играть в футбол“, — ответил Васильев.

По поводу войны на Украине Васильев сказал: „То, что происходит, — полное безумие и это нужно как-то остановить. К сожалению, это не зависит от меня. Те, от кого это зависит, должны действовать.“

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