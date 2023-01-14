Константин Васильев о фотоскандале: каждый имеет право на свое мнение. То, что происходит в Украине, — полное безумие(13)
Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев вернулся со сборов в Португалии и прямо в аэропорту дал интервью, в котором рассказал о скандале, который разгорелся, когда бывшие и действующие члены нашей футбольной команды сфотографировались с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
„Мы уже принесли извинения за эту фотографию и сделали заявление, но мне кажется, что эмоции вышли из-под контроля“, — сказал Васильев. „Публикация фотографии была не вовремя, неуместна и не имела никакого другого значения“.
Вы согласны с министром культуры, что сидеть в одной компании со спортивной элитой страны-агрессора нехорошо? „Каждый имеет право на свое мнение, мы демократическая страна. Мы стараемся играть в футбол“, — ответил Васильев.
По поводу войны на Украине Васильев сказал: „То, что происходит, — полное безумие и это нужно как-то остановить. К сожалению, это не зависит от меня. Те, от кого это зависит, должны действовать.“