ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (324-й день) | ВСУ отрицают захват Соледара российскими войсками
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В ночь на пятницу Министерство обороны США не смогло подтвердить, что Соледар захвачен российскими войсками. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. „Мы точно знаем, что украинцы продолжают боевые операции под Соледаром“, - добавил представитель Пентагона. Также он отметил, что в Пентагоне не видят признаков подготовки Москвы к наступлению на Украину с территории Беларуси.
Российские военные, по всей вероятности, контролируют территорию Соледара в Донецкой области, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом подчеркивается, что захват всего города не имеет большого оперативного значения и не означает неминуемого окружения Бахмута. Эксперты считают, что россияне, судя по всему, вытеснили украинских военных и с западных окраин города. Что касается сделанного накануне заявления президента Украины Владимира Зеленского о сохранении ВСУ позиций в Соледаре, то аналитики полагают, что имелись в виду скорее оборонительные позиции в окрестностях, но не в самом городе.
По данным Киева, Украина противостоит российскому наступлению в районе Соледара. „Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои“, - написала в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, „враг бросил чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления“.
В так называемой „ДНР“ утверждают, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом заявил в эфире российского Первого канала „врио главы“ сепаратистского образования Игорь Кимаковский. В Киеве пока никак не прокомментировали эту информацию. Ранее российская сторона заявляла о взятии Соледара, однако это сообщение было опровергнуто властями Украины и не нашло подтверждения Пентагоном и военными аналитиками американского Института изучения войны (ISW).
Министерство обороны РФ заявило, что Соледар Донецкой области вечером 12 января перешел под контроль российских сил. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, установление полного контроля над Соледаром позволяет России отрезать пути снабжения ВСУ в Бахмуте, заблокировать и взять в „котел“ оставшихся в городе украинских военных.
За минувшие сутки украинские военные отбили атаки российских сил в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Великая Новоселка Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. В ней также указывается, что противник нанес 5 ракетных ударов по городам Константиновка, Краматорск и Запорожье и совершил 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.
Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, сбит вражеский самолет Су-25 и дрон типа „Орлан-10“. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, ЗРК С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов, отмечается в сводке командования ВСУ.
Украина призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию о создании спецтрибунала для России, которая вскоре будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН относительно верховенства права в международных отношениях.
В Соледаре Донецкой области продолжаются бои, сообщил днем в пятницу в комментарии „РБК-Украина“ спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, опровергнув заявления России о взятии города под контроль. „Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе“, - сказал он. Ранее Минобороны РФ объявило, что Соледар был захвачен еще вечером 12 января.
„В Соледаре ведутся уличные бои, при этом ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но они его не контролируют“, - написал в Telegram глава офиса украинского президента Андрей Ермак в 16.41 мск. Между тем журналисты CNN, находившиеся примерно в 4 километрах от Соледара, стали свидетелем того, как украинские войска выводились из города днем 13 января. Это выглядело как организованный отвод войск из города, отмечает канал.
Украина де-факто стала членом НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской медиакомпании Би-би-си. „Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, а не де-юре (законодательно - Ред.). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать“, - сказал Резников. Министр не считает, что его комментарии могут быть восприняты как неоднозначные не только Россией, но, возможно, и самой НАТО, поскольку ранее альянс предпринимал шаги, чтобы его не рассматривали как сторону конфликта. „Почему (это будет - Ред.) неоднозначным? Это правда. Это факт. Уверен, что в ближайшем будущем мы станем членом НАТО де-юре“, - добавил он.
Украинские десантники из 77-й и 46-й бригад все еще находятся на западной окраине Соледара, сообщил ближе к вечеру военнослужащий 1-й отдельной бригады спецназа имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Однако, по его словам, оставаться в Соледаре не имеет военного смысла, поскольку город полностью разрушен. „Там нет ни одного здания, которое уцелело бы после российского обстрела“, - добавил Березовец.
Германия решит вопрос об отправке боевых танков Leopard в Украину на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников. По их оценкам, на фоне участившихся призывов решение Берлина, скорее всего, будет положительным. Ожидается, что власти ФРГ окончательно определятся до 20 января, когда должна состояться встреча контактной группы по Украине в „формате Рамштайн“.
В районе аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва и начался пожар, передает телеканал „Суспільне“ со ссылкой на главу городской военной администрации Викторию Галицину. „В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно есть, потому что пожар очень большой“, - сказала Галицина. Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов в комментарии для канала отметил, что в аэропорте Бердянска нет российской военной авиации и что его используют как военную базу.
Российские СМИ сообщили, что в Бердянске взорван заминированный автомобиль „главы“ оккупационной „администрации“ Бердянского района Алексея Кичигина. По их данным, сила взрыва составила около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Кичигин не пострадал, так как „вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля“.
Наступление в Соледаре вела „разнородная группировка российских войск“, но задача „непосредственного штурма городских кварталов“ была „успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера“, заявило министерство обороны России. Несколькими часами ранее оно сообщило, что Соледар захвачен благодаря усилиям российской авиации, артиллерии и ракетных войск, а также „скрытому маневру“ подразделений ВДВ, которые „заняли господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон“. В ответ владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что у его наемников „постоянно пытаются украсть победу“. Между тем украинская сторона по-прежнему отрицает захват Соледара: Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке сообщил, что бои в городе продолжаются.
Ущерб окружающей среде Украины от войны оценен в 46 млрд долларов. Об этом пишет „Украинская правда“ со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца. По его словам, главный - и уже рассчитанный - ущерб приходится на загрязнение воздуха. Он составляет 27 млрд долларов. Сюда входит выброс парниковых газов в результате лесных пожаров и ударов по энергетической инфраструктуре. По данным Государственной экологической инспекции, в результате российских обстрелов уже сгорело более 680 тыс тонн нефти и топлива. Эти выбросы, говорит Стрелец, сопоставимы с годовой работой всей промышленности Болгарии. Ущерб, нанесенный почвам, составляет, по оценке ведомства, 18 млрд долларов.
Итальянский футбольный клуб „Милан“ выделит 150 тысяч евро на восстановление футбольного стадиона „Чемпион“ в пережившем российскую оккупацию Ирпене Киевской области. Решение принято благодаря украинскому футболисту Андрею Шевченко, который недавно стал одним из послов платформы United24, где украинские власти собирают деньги на восстановление Украины и помощь гражданам. Шевченко играл на позиции нападающего в „Милане“ (а также в киевском „Динамо“ и британском „Челси“) и благодаря этому смог привлечь финансирование, говорится на сайте Верховной Рады.