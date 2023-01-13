ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (324-й день) | ВСУ отрицают захват Соледара российскими войсками

Министерство обороны РФ заявило, что Соледар Донецкой области вечером 12 января перешел под контроль российских сил. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, установление полного контроля над Соледаром позволяет России отрезать пути снабжения ВСУ в Бахмуте, заблокировать и взять в „котел“ оставшихся в городе украинских военных.

В так называемой „ДНР“ утверждают, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом заявил в эфире российского Первого канала „врио главы“ сепаратистского образования Игорь Кимаковский. В Киеве пока никак не прокомментировали эту информацию. Ранее российская сторона заявляла о взятии Соледара, однако это сообщение было опровергнуто властями Украины и не нашло подтверждения Пентагоном и военными аналитиками американского Института изучения войны (ISW).

По данным Киева, Украина противостоит российскому наступлению в районе Соледара. „ Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои“, - написала в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, „враг бросил чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления“.

Российские военные, по всей вероятности, контролируют территорию Соледара в Донецкой области, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом подчеркивается, что захват всего города не имеет большого оперативного значения и не означает неминуемого окружения Бахмута. Эксперты считают, что россияне, судя по всему, вытеснили украинских военных и с западных окраин города. Что касается сделанного накануне заявления президента Украины Владимира Зеленского о сохранении ВСУ позиций в Соледаре, то аналитики полагают, что имелись в виду скорее оборонительные позиции в окрестностях, но не в самом городе.

В ночь на пятницу Министерство обороны США не смогло подтвердить, что Соледар захвачен российскими войсками. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. „Мы точно знаем, что украинцы продолжают боевые операции под Соледаром“, - добавил представитель Пентагона. Также он отметил, что в Пентагоне не видят признаков подготовки Москвы к наступлению на Украину с территории Беларуси.

„В Соледаре ведутся уличные бои , при этом ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но они его не контролируют“, - написал в Telegram глава офиса украинского президента Андрей Ермак в 16.41 мск. Между тем журналисты CNN, находившиеся примерно в 4 километрах от Соледара, стали свидетелем того, как украинские войска выводились из города днем 13 января. Это выглядело как организованный отвод войск из города, отмечает канал.

В Соледаре Донецкой области продолжаются бои, сообщил днем в пятницу в комментарии „РБК-Украина“ спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, опровергнув заявления России о взятии города под контроль. „Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе“, - сказал он. Ранее Минобороны РФ объявило, что Соледар был захвачен еще вечером 12 января.

Украина призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию о создании спецтрибунала для России, которая вскоре будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН относительно верховенства права в международных отношениях.

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, сбит вражеский самолет Су-25 и дрон типа „Орлан-10“. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, ЗРК С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов, отмечается в сводке командования ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки российских сил в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Великая Новоселка Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. В ней также указывается, что противник нанес 5 ракетных ударов по городам Константиновка, Краматорск и Запорожье и совершил 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

Украина де-факто стала членом НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской медиакомпании Би-би-си. „Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, а не де-юре (законодательно - Ред.). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать“, - сказал Резников. Министр не считает, что его комментарии могут быть восприняты как неоднозначные не только Россией, но, возможно, и самой НАТО, поскольку ранее альянс предпринимал шаги, чтобы его не рассматривали как сторону конфликта. „Почему (это будет - Ред.) неоднозначным? Это правда. Это факт. Уверен, что в ближайшем будущем мы станем членом НАТО де-юре“, - добавил он.

Украинские десантники из 77-й и 46-й бригад все еще находятся на западной окраине Соледара, сообщил ближе к вечеру военнослужащий 1-й отдельной бригады спецназа имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Однако, по его словам, оставаться в Соледаре не имеет военного смысла, поскольку город полностью разрушен. „Там нет ни одного здания, которое уцелело бы после российского обстрела“, - добавил Березовец.

Германия решит вопрос об отправке боевых танков Leopard в Украину на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников. По их оценкам, на фоне участившихся призывов решение Берлина, скорее всего, будет положительным. Ожидается, что власти ФРГ окончательно определятся до 20 января, когда должна состояться встреча контактной группы по Украине в „формате Рамштайн“.