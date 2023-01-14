Правда ли, что украинская тату-студия по акции сводит свастику за полцены?

12 января 2023 года в соцсетях разошлась фотография, якобы сделанная в Западной Украине. На снимке запечатлён баннер тату-студии под названием „Tattoo майстер“, которая якобы проводит акцию со следующими условиями: „Едете в Европу? Удалим свастику за полцены“. В некоторых интернет-публикациях отмечается, что такой оригинальный маркетинговый ход придумали, отреагировав на возрастающий спрос со стороны клиентов. Также указывают, что акция пользуется спросом среди „желающих евроинтегрироваться“.



Так, об этом фото и тату-салоне рассказали в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (107 000 просмотров на момент написания этого разбора), а также в каналах „Украина.ру» (78 000), „Рита Эбзеева» (37 000), „Денацификация UA» (31 000), „Царьград-ТВ» (более 15 000 на момент удаления поста), „Ведомство» (22 000), „Министерство ВСРФ» (17 000) и др. Подобные записи встречаются в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут), в Twitter, а также в блогах на „Дзене» и в LiveJournal.

Начнём с того, что мы не смогли обнаружить в Сети доказательства того, что в городе Ивано-Франковск существует такая тату-студия. Соответственно, ни в СМИ, ни в соцсетях у нас не получилось найти никаких упоминаний подобной акции до начала распространения вирусного фото. Кроме того, во всех публикациях размещена одна и та же фотография, хотя их авторы утверждают, что предложение пользуется большим спросом среди местных жителей. Поэтому кажется маловероятным, что при ажиотаже никто бы не сделал другой снимок или не рассказал об этом у себя в соцсетях.