Правда ли, что украинская тату-студия по акции сводит свастику за полцены?
На днях в Сети появилось фото рекламного баннера у тату-салона в западноукраинском городе Ивано-Франковск — там якобы за полцены удаляют татуировки с нацистской символикой тем, кто едет в Европу. Мы проверили достоверность таких сообщений.
12 января 2023 года в соцсетях разошлась фотография, якобы сделанная в Западной Украине. На снимке запечатлён баннер тату-студии под названием „Tattoo майстер“, которая якобы проводит акцию со следующими условиями: „Едете в Европу? Удалим свастику за полцены“. В некоторых интернет-публикациях отмечается, что такой оригинальный маркетинговый ход придумали, отреагировав на возрастающий спрос со стороны клиентов. Также указывают, что акция пользуется спросом среди „желающих евроинтегрироваться“.
Так, об этом фото и тату-салоне рассказали в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (107 000 просмотров на момент написания этого разбора), а также в каналах „Украина.ру» (78 000), „Рита Эбзеева» (37 000), „Денацификация UA» (31 000), „Царьград-ТВ» (более 15 000 на момент удаления поста), „Ведомство» (22 000), „Министерство ВСРФ» (17 000) и др. Подобные записи встречаются в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут), в Twitter, а также в блогах на „Дзене» и в LiveJournal.
Начнём с того, что мы не смогли обнаружить в Сети доказательства того, что в городе Ивано-Франковск существует такая тату-студия. Соответственно, ни в СМИ, ни в соцсетях у нас не получилось найти никаких упоминаний подобной акции до начала распространения вирусного фото. Кроме того, во всех публикациях размещена одна и та же фотография, хотя их авторы утверждают, что предложение пользуется большим спросом среди местных жителей. Поэтому кажется маловероятным, что при ажиотаже никто бы не сделал другой снимок или не рассказал об этом у себя в соцсетях.
Мы провели простой обратный поиск по картинке в Google и „Яндексе» и нашли похожее фото этого же фасада, но с другим баннером. На найденном нами снимке отсутствуют все слова на украинском языке и нет упоминаний акции по удалению свастики. При этом логотип студии тот же, что и на вирусном фото, а вот название отличается: TattooIrograf вместо „Tattoo майстер“. Кроме того, в верхней части обнаруженного нами фото заметна табличка с указанием адреса: ул. Советская, 52/1. На вирусном снимке её нет.
Тату-студия с таким названием, логотипом и по такому адресу действительно существует, но расположена не в украинском Ивано-Франковске, а в Бийске в Алтайском крае России. Во „ВКонтакте“ мы нашли сообщество „Tattoo studio „TattooIrograf“ тату Бийск», а на личной странице одного из тату-мастеров обнаружили фото фасада, выложенное 13 января 2018 года и впоследствии ставшее основой для вирусного снимка.
Точный первоисточник поддельной фотографии определить не удалось, поскольку в публикациях часто сообщалось, что снимок прислал анонимный подписчик (примеры тут и тут). Например, в Telegram наиболее ранний из найденных нами постов появился в канале „Россия» (44 000 просмотров) 12 января в 10:53 по московскому времени. При этом во „ВКонтакте“ был пост, опубликованный на несколько минут раньше — в 10:44 в паблике „Санкт-Петербург. События» (3900 просмотров).
Таким образом, в Сети нет подтверждений того, что на западе Украины проходит акция по сведению свастики за полцены, использованное в качестве доказательства фото украинского тату-салона было изменено в фоторедакторе, а настоящий снимок был сделан в России ещё несколько лет назад.
Итог: Фейк