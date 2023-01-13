Музыкального критика Артемия Троицкого в России объявили „иностранным агентом“

В перечень, в частности, вошли актер Артур Смольянинов и музыкальный критик Артемий Троицкий.

Напомним, что с середины сентября 2014 года Троицкий живет в Таллинне, где занимается преподавательской деятельностью. Также преподает в Финляндии и Лондоне, проводит отдельные лекции во многих других местах.

В обновленный перечень вошли также бывший глава штаба Навального в Перми Сергей Ухов, блогер и бывший священник Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов и украинский телеведущий Александр Шелест.

В реестр иностранных агентов включено также общество с ограниченной ответственностью „ТЕНЕС“. Оно было учреждено Михаилом Зыгарем, который уже включен в реестр.

„Иностранный агеент“ — статус, присваиваемый в России лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под „иностранным влиянием“. Появился в 2012 году после принятия поправок к закону „О некоммерческих организациях“. Критикуется как ограничивающий права человека в России.

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