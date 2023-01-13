ФОТО | В Литве взорвался газопровод: взвился огненный столб в 50 м высотой, людей эвакуируют. Пострадает ли снабжение газом Эстонии?(38)
13 января, в 16.57 ч. в полицию Паневежского округа сообщили о том, что в деревне Пасвалё Венкемис, на ул. Йонишкелё произошел взрыв на газопроводе. Полиция информировала, что появился огненный столб высотой около 50 м, передает литовский „Дельфи“.
По данным Департамента полиции, на месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных-спасателей. Место происшествия охраняет полиция.
Очевидцы рассказали, что недалеко от места происшествия находится автосервис, а воздух прогрелся до 20 градусов. Большое пламя видно даже из соседней деревни. Причина аварии пока неизвестна.
Представитель полиции Паневежского района Одета Юкнюте сказала, что перекрыта дорога около деревни Валакеляй (дорога Шяуляй-Пакруоис-Пасвалис). Машины направляют по гравийной дороге. Жилых домов в радиусе 800 м от места происшествия нет. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.
Мэр района Г.Гегужинскас сказал, что на место происшествия выехал глава администрации Повилас Балчюнас. Муниципалитет готов предоставить временное убежище местным жителям, если в этом будет необходимость. Что конкретно будет предпринято, станет известно позже, когда Балчюнас сообщит о ситуации на месте.
По последним данным, принято решение об эвакуации жителей близлежащей деревни.
Компания Amber Grid распространила сообщение о том, что в пятницу около 17 ч. на магистральном газопроводе в Пасвальском районе произошел взрыв.
„В этом месте система состоит из двух проходящих параллельно газопроводов, по предварительным данным, взрыв произошел на одном из них. Вторая труба не была повреждена. По взорвавшейся трубе сразу же остановили поставки газа, потребителям Пасвальского района поставляют газ по другому газопроводу“, - сказано в сообщении.
„Сожалеем в связи с этим инцидентом. Мы немедленно предприняли все необходимые меры, чтобы выяснить причину инцидента и обеспечить поставки газа потребителям. Сейчас усилия наших служб направлены на обеспечение безопасности. О сложившейся ситуации информированы представители правительства, Energijos skirstymo operatorius (ESO) и службы Пасвалиса. Подробности сообщим как только получим больше информации“, - сказал гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Газопровод, на котором произошел взрыв, используют для поставок газа в северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.
По данным на 19 часов, пожар локализован, ситуация стабильная.
Гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс в интервью LRT.lt признал, что подача газа в Латвию была временно прекращена из-за взрыва. Однако эти поставки должны возобновиться в ближайшие часы.
По его словам, ремонтные работы на газопроводе должны начаться уже в субботу, а вся поврежденная в результате взрыва часть газопровода будет отремонтирована в ближайшие дни.
Взрыв на Эстонию влияния не окажет
Эстонская газораспределительная компания Elering в распространенном вечером пресс-релизе сообщила, что взрыв на газопроводе в Литве не угрожает поставкам газа в Эстонию.
„Взрыв на газовой трубе между Литвой и Латвией не влияет на устойчивость газового снабждения Эстонии, и с большой долей вероятности его влияние на рынок газа в регионе будет ограниченым или этого влияния не будет вовсе“, - сообщил Elering.