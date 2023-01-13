ФОТО И ВИДЕО | В латвийском Екабпилсе разрушается дамба, защищающая город от наводнения. Предприятия закрывают, жителей эвакуируют

Вода продолжает прибывать, могут включить сирены

В пятницу вечером в своем заявлении мэр Екабпилса Райвис Рагайнис признал, что уровень воды продолжает повышаться и может достичь рекордно высокого уровня. Тем, кто не хочет эвакуироваться и планирует остаться дома, рекомендуют обеспечить себя продовольствием по меньшей мере на пару дней.

По словам Рагайниса, ответственные учреждения делают все возможное для обеспечения безопасности. Помощь добровольцев пока не требуется. Если ситуация ухудшится и нужно будет оповестить большее число жителей о необходимых действиях, VUGD может принять решение включить в городе сирены тревоги.

Людей просят навестить пожилых людей и спросить не требуется ли им помощь и, возможно, эвакуация. Общаться просят по телефону, пишет латвийский „Дельфи“.

Екабпилские приюты для животных готовы приютить домашних животных, если семья вынуждена эвакуироваться.

Дамба начинает разрушаться, ее укрепляют

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют, что в пятницу около 16:00 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,6 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции - это второй по величине уровень воды в истории наблюдений.

Выше еще на 37 сантиметров вода в Екабпилсе поднялась весной 1981 года, когда большая часть города была затоплена, но в то время в нем не было защитной плотины. Однако в эти дни приток воды в город настолько велик, что в некоторых местах плотина начала потихоньку разрушаться, и ее пытаются восстановить.

Плотину срочно ремонтируют, засыпая грунт тяжелой техникой, надеясь, что она выдержит. „Даугава может очень быстро найти новое направление и пройти через микрорайон улицы Целтниеку“, — сказал мэр. Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.

Руководство Государственной пожарно-спасательной службы находится в Екабпилсе и помогает в работе, доставлен контейнер со спасательным оборудованием — лодками, насосами и другими необходимыми вещами.