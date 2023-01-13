Украинская почта почти вдвое снизила тарифы на отправления в Эстонию, Латвию и Литву

„В рамках сотрудничества Укрпошты с почтовыми операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвия) и Omniva (Эстония) были снижены тарифы на отправку мелких пакетов на 25-35% в зависимости от веса и посылок на 35-45%“, – говорится в сообщении.

Это позволит не только более выгодно отправлять посылки своим друзьям и родственникам, но и упростит логистику товаров для продавцов на международных электронных площадках.

„Укрпошта“ нацелена сделать максимально доступными отправки в страны с наибольшим количеством украинских беженцев. „Украинцы могут еще дешевле отправлять посылки родным и друзьям, которые находятся в странах Балтии, а также продавать товары украинского производства на международных маркетплейсах“, — заявили в компании.

Теперь отправить браслет с украинской символикой весом до 250 гр будет стоить $5.73; пару украинских книг веcом 1 кг – от $11; посылку из дома с вещами переселенцев весом 5 кг – от $21.

В сообщениях украинских СМИ также отмечается, что в течение 2022 года Эстония совместно с „Укрпошта“ запустила программу бесплатной доставки посылок с гуманитарной помощью.