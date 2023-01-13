МНЕНИЕ | Зачем забирают право на оружие?(3)
Парламент приступил к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Закон об оружии. Основной политический посыл законопроекта - лишение права владения оружием граждан Российской Федерации и лиц без гражданства. Инициатором является министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Причиной указывается потенциальная „угроза безопасности“, пишет Анастасия Коваленко-Кылварт.
Необходимо напомнить, что право на оружие подразумевает не только владение огнестрельным оружием. Это право также позволяет заниматься различными видами стрелковыми спорта и охотой. Похоже, по мнению министра, люди со спортивными и охотничьими ружьями, но с „неправильными“ паспортами, представляют опасность для государства. В то же время, занятие охотой и спортом - это проявление свободы самовыражения, которая находится под защитой конституции. К сожалению, в последнее время это не первый раз, когда EKRE, Isamaa, Партия реформ и социал-демократы в порыве „лишить и запретить“ инициируют законопроекты, противоречащие конституции.
Что касается предложенных соцдемами поправок к Закону об оружии, то антиконституционным является намерение лишить права одну национальную группу. Однако, по мнению министра, такое противоречие нивелируется тем, что права на оружие лишаются не только граждане РФ, но и граждане других стран, не входящих в ЕС или блок НАТО. Значит, чтобы реализовать свой политический заказ пожертвовали и гражданами Украины, Молдавии, Армении, Китая, Перу, Казахстана и пр.?
Интересно, что позиция самого Министерстерства внутренних дел изменилась буквально за полгода. В мае во время обсуждения аналогичных предложений от Isamaa и EKRE, министерство подчеркивало, что такие меры не нужны. Правда, тогда портфель министра внутренних дел был у Центристкой партии. Владельцы оружия находятся под усиленным контролем государства. Имеющие право на оружие не представляют большую угрозу безопасности, чем другие жители, поскольку при выдаче разрешения проводится тщательная проверка личных данных. Проверки проводятся также на регулярной основе. К примеру тем, у кого были проблемы с законом или к кому возникают вопросы, разрешение на оружие не продлевают. То есть, на сегодняшний день у правоохранительных органов есть достаточно широкие полномочия, которые позволяют проверять как ходатайствующих о разрешении на оружие, так и уже обладающих им. Других лиц, которые теоретически могут представлять угрозу для безопасности общества, так тщательно никто не проверяет.
По статистике у нас ежегодно происходит более ста случаев незаконного обращения огнестрельного оружия и боеприпасов. Поэтому вместо создания псевдопроблем стоило бы заняться более активной профилактикой, чтобы оружие не попадало не в те руки. При этом критерием не должны становиться национальная принадлежность и гражданство. Также имеет смысл расширить список правонарушений, которые в будущем исключают получение разрешения на оружие. Положительно повлиять на внутреннюю безопасность могут индивидуальный подход и более строгие ограничения, а не политически мотивированное лишение прав.
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