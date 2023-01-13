МНЕНИЕ | Зачем забирают право на оружие?

Необходимо напомнить, что право на оружие подразумевает не только владение огнестрельным оружием. Это право также позволяет заниматься различными видами стрелковыми спорта и охотой. Похоже, по мнению министра, люди со спортивными и охотничьими ружьями, но с „неправильными“ паспортами, представляют опасность для государства. В то же время, занятие охотой и спортом - это проявление свободы самовыражения, которая находится под защитой конституции. К сожалению, в последнее время это не первый раз, когда EKRE, Isamaa, Партия реформ и социал-демократы в порыве „лишить и запретить“ инициируют законопроекты, противоречащие конституции.

Что касается предложенных соцдемами поправок к Закону об оружии, то антиконституционным является намерение лишить права одну национальную группу. Однако, по мнению министра, такое противоречие нивелируется тем, что права на оружие лишаются не только граждане РФ, но и граждане других стран, не входящих в ЕС или блок НАТО. Значит, чтобы реализовать свой политический заказ пожертвовали и гражданами Украины, Молдавии, Армении, Китая, Перу, Казахстана и пр.?