Дело Осипенко: с директора нарвского департамента снято подозрение в получении взятки

Несмотря на то, что оснований для отстранения от публичной службы директора Департамента городского хозяйства или каких-либо ограничений ее полномочий не было, совместно с мэром Нарвы Катри Райк было принято решение на период следствия ограничить от лица Департамента городского хозяйства представительские полномочия Натальи Шибаловой.

„Я очень рада, что правоохранительные органы провели необходимые следственные действия за короткий срок и вынесли решение о прекращении дела в отношении меня. Теперь я могу вернуться к исполнению своих обязанностей в полном объеме и Департамент городского хозяйства продолжит свою работу в привычном режиме, поскольку вопросов, требующих каждодневного решения, очень много“, - сказала Наталья Шибалова, директор Нарвского Департамента городского хозяйства.

Подозрение на основании статьи о получении взятки, предъявленное Наталье Шибаловой в декабре прошлого года, было связано с предпринимателем Николаем Осипенко, которому в октябре прошлого года предъявили подозрение в коррупционных преступлениях, совершенных в Кохтла-Ярве. В рамках следствия прошла проверка деятельности Департамента городского хозяйства Нарвы, у которого есть договорные отношения с компанией N&V, принадлежащей семье Николая Осипенко.

„Я с пониманием отношусь к действиям правоохранительных органов и очень рада, что тщательная проверка в ходе следственных мероприятий по такому громкому коррупционному делу не нашла подтверждений коррупционных действий со стороны города Нарва. Это очень хороший показатель надежности и имиджу нашего города. Я хочу поблагодарить мэра города Катри Райк за оказанную мне поддержку и доверие, а также коллег и моих близких, которые не верили в предъявленные подозрения и сохранили человеческое участие, понимание, а также нормальный рабочий режим в решении других вопросов“, - добавила Наталья Шибалова, директор Нарвского Департамента городского хозяйства.