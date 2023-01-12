ФОТО | Сборная Эстонии по футболу в третий раз подряд обыграла Финляндию

Матч в Португалии получился очень закрытым. В первом тайме команды обошлись без опасных моментов, соотношение ударов было 4:1 в пользу Финляндии.

Победный гол Эстонии был забит на 84-й минуте, после подачи углового Мартин Миллер пробил с середины штрафной площади, мяч срикошетил от финского защитника и залетел в ворота.

Самый опасный момент у финской сборной возник в середине второго тайма, после ошибки вратаря Карла-Ромета Нымма. Яакко Оксанен опасно прострелил в штрафную, а Нымм неправильно оценил ситуацию. К счастью для эстонской сборной, мяч после удара Диогу Томаса пролетел мимо пустых ворот.

Во второй раз Нымм ошибся на последних минутах матча, но, к счастью Пюрю Сойри пробил выше ворот.

В четверг в составе сборной Эстонии дебютировали четверо игроков: Нымм, Данил Кураксин, Стен Рейнкорт и Роби Саарма.

Для сборной Эстонии это уже третья подряд победа над Финляндией, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге. В минувшее воскресенье сборная Эстонии (109-е место) сыграла вничью 1:1 с Исландией.