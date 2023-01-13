13.01.2023, 07:02
ИНТЕРВЬЮ | „Самое страшное — видеть, что сделали с детьми“ Украинские волонтеры ищут трупы возле линии фронта
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„Нашу работу делает опасной новейшая российская мина „Охота“, которую они используют для минирования трупов“, — говорит Алексей Юков, руководитель украинских добровольцев, ищущих останки погибших военных в прифронтовых районах.
Отряды общественной организации „Плацдарм“ работают в районе города Ямполь Донецкой области, всего в 20 километрах от линии фронта. Они ищут останки погибших на поле боя. До того, как Россия вторглась в Украину, их основная работа заключалась в раскопках на полях сражений Второй мировой войны. Именно они нашли останки эстонцев из батальона „Нарва“, павших в 1943 году во время боев на стороне немцев под Изюмом на востоке Украины, и отправили их на родину.