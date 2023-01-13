ИНТЕРВЬЮ | „Самое страшное — видеть, что сделали с детьми“ Украинские волонтеры ищут трупы возле линии фронта

Отряды общественной организации „Плацдарм“ работают в районе города Ямполь Донецкой области, всего в 20 километрах от линии фронта. Они ищут останки погибших на поле боя. До того, как Россия вторглась в Украину, их основная работа заключалась в раскопках на полях сражений Второй мировой войны. Именно они нашли останки эстонцев из батальона „Нарва“, павших в 1943 году во время боев на стороне немцев под Изюмом на востоке Украины, и отправили их на родину.