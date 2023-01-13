МНЕНИЕ | Латвия сначала приютила россиян, а теперь закручивает гайки. Что не так с этим подходом?

Причин для этих изменений не скрывают: увеличение доли русскоговорящего населения не отвечает-де интересам национального государства. То обстоятельство, что прибывающие в Латвию россияне — это преимущественно молодые образованные люди с хорошими доходами, для национально озабоченных политиков скорее минус, чем плюс.

Логические аргументы, что латвийская демография нуждается в притоке иностранцев, а большинство приезжающих россиян осуждают войну, абсолютно бессильны. Даже козырной тезис, что утечка мозгов из России рано или поздно ослабит режим Путина, не убеждает латвийские власти: „Русский мир“ им видится однородной красной массой, без нюансов и полутонов.