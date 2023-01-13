Мнение
13.01.2023, 10:15

МНЕНИЕ | Латвия сначала приютила россиян, а теперь закручивает гайки. Что не так с этим подходом?

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Александра Полещук
Люди с двойным гражданством не всегда могут попасть на территорию стран Балтии из России
Люди с двойным гражданством не всегда могут попасть на территорию стран Балтии из России
ФОТО: JANIS LAIZANS | REUTERS

Последние месяцы латвийские власти пытаются выдавить из Латвии приехавших после 24 февраля россиян. Дав в начале войны слабину, пригласив в страну российские оппозиционные СМИ, латвийский политический бомонд теперь старательно закручивает гайки — ужесточение условий для продления ВНЖ, стремление отменить Закон о репатриации, лишение лицензии телеканала „Дождь“, пишет delfi.lv

Причин для этих изменений не скрывают: увеличение доли русскоговорящего населения не отвечает-де интересам национального государства. То обстоятельство, что прибывающие в Латвию россияне — это преимущественно молодые образованные люди с хорошими доходами, для национально озабоченных политиков скорее минус, чем плюс.

Логические аргументы, что латвийская демография нуждается в притоке иностранцев, а большинство приезжающих россиян осуждают войну, абсолютно бессильны. Даже козырной тезис, что утечка мозгов из России рано или поздно ослабит режим Путина, не убеждает латвийские власти: „Русский мир“ им видится однородной красной массой, без нюансов и полутонов.

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