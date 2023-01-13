13.01.2023, 10:15
МНЕНИЕ | Латвия сначала приютила россиян, а теперь закручивает гайки. Что не так с этим подходом?(10)
ФОТО: | REUTERS
Последние месяцы латвийские власти пытаются выдавить из Латвии приехавших после 24 февраля россиян. Дав в начале войны слабину, пригласив в страну российские оппозиционные СМИ, латвийский политический бомонд теперь старательно закручивает гайки — ужесточение условий для продления ВНЖ, стремление отменить Закон о репатриации, лишение лицензии телеканала „Дождь“, пишет delfi.lv
Причин для этих изменений не скрывают: увеличение доли русскоговорящего населения не отвечает-де интересам национального государства. То обстоятельство, что прибывающие в Латвию россияне — это преимущественно молодые образованные люди с хорошими доходами, для национально озабоченных политиков скорее минус, чем плюс.