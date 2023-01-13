RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Украинцы русским такое не простят никогда“. В Угледаре - ежедневные обстрелы, горожане живут в подвалах

По пути в Угледар, куда мы едем в сопровождении военных, наша машина резко тормозит около частного дома, объятого огнем. Несколько часов назад сюда что-то прилетело. Военнослужащий с позывным Борман объясняет корреcпондентам RusDelfi, что до недавнего времени здесь располагались военные. „Местные сдают наши позиции, - признает он и заверяет, что работа по поиску коллаборантов идет полным ходом. - Слава богу, в этот раз без жертв“.