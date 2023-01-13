За рубежом
13.01.2023, 13:46

RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Украинцы русским такое не простят никогда“. В Угледаре - ежедневные обстрелы, горожане живут в подвалах

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По пути в Угледар, куда мы едем в сопровождении военных, наша машина резко тормозит около частного дома, объятого огнем. Несколько часов назад сюда что-то прилетело. Военнослужащий с позывным Борман объясняет корреcпондентам RusDelfi, что до недавнего времени здесь располагались военные. „Местные сдают наши позиции, - признает он и заверяет, что работа по поиску коллаборантов идет полным ходом. - Слава богу, в этот раз без жертв“.

Наконец, прибываем в Угледар и заезжаем в один из дворов с пятиэтажными и девятиэтажными домами. Ни в одном из зданий не осталось целых окон. По словам военного Данило, российские военные стреляют в этот двор ежедневно.

Однако он отмечает, что в последнее время „насыпать“ стали меньше: „Скорее всего, боеприпасы заканчиваются. Раньше стреляли по 100-150 штук в день, сейчас за сутки прилетает 5-7 ракет“. На этом направлении Россия использует в том числе и фосфорные боеприпасы.

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