Правда ли, что Навальный поддержал „СВО“ и призвал вступать в ряды добровольцев ЧВК „Вагнер“?

Представляете, оказывается, и ко мне в колонию приезжал повар Путина Пригожин для того, чтобы вербовать зеков в свои боевые отряды адъютанта Попандопуло. Очевидец рассказывает: „Прилетел на вертолёте, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: „Я сам отмотал десять лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас пять минут на раздумья“. После этого человек 80–90 пошли в штаб (здание администрации) оформляться, а потом была ещё вторая волна вербовки“. Я хочу сказать, что мы с вами ещё не до конца понимаем, какие ужасные долгосрочные последствия будет иметь вся эта вербовка.

21 декабря в соцсетях Навального появился пост о том, как вербовали заключённых в колонии, где он содержится. В своём посте оппозиционер открыто высказался против спецоперации и вербовки заключённых. Ниже приводим выдержки из текста.

В конце декабря 2022 года нерусскоязычные пользователи Twitter распространили изображение, на котором Алексей Навальный изображён на агитационном плакате российского частного вооружённого формирования „Группа Вагнера“. На постере российский оппозиционер представлен в военной форме с оружием, а также с нашивкой „За Путина“ и с георгиевской лентой. На фоне размещён знак „Армия России“, а также надписи „Пришло время стать настоящим патриотом. Я сделал выбор za Россию будущего! А ты записался добровольцем?“ и „Nавальный“ (слово расположено вертикально, буква N стилизована под букву Z). Например, 25 декабря этот плакат опубликовал человек под ником Grahworin, его твит с подписью „Вагнер теперь использует лицо Навального для вербовки“ (перевод с английского языка) собрал более 108 000 просмотров. При этом, судя по реплаям и ретвитам, некоторая часть зарубежных пользователей посчитали, что Навальный лично принял участие в кампании по вербовке и поддержал „СВО“ (примеры тут , тут , тут , тут и тут ). Кроме того, в Рунете можно встретить фото, на котором этот агитационный плакат с Навальным якобы размещён в качестве наружной рекламы ( тут и тут ).

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Расплачиваться за это мы будем долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, и тогда это было бы совершенно недопустимо. Ну так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная муть. Путин велел адъютанту Попандопуло создать отряды из уголовников, где разбивают головы кувалдами и устраивают публичные казни. И всё это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне.

Через несколько часов в соцсетях пресс-службы компании „Конкорд“ (также известной как „Пресс-служба Пригожина») появился ответ на запрос издания РБК прокомментировать публикацию Навального. Отметим, что корреспондентка РБК неверно указала, что оппозиционер содержался в ИК-2 в Покрове, поскольку на тот момент его уже перевели в ИК-6 строгого режима в посёлке Мелехово. Ниже приводим часть комментария Пригожина.

Я часто летаю на вертолёте и бываю в разных местах. Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК „Вагнер“. Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу — с чистой совестью. Я не такой большой знаток российского права, как Лёша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам. Первая — люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны. Вторая — запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами. Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем „навальнообразным“ дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями.