Правда ли, что Навальный поддержал „СВО“ и призвал вступать в ряды добровольцев ЧВК „Вагнер“?
В соцсетях появились сообщения о том, что Алексей Навальный выступил в поддержку „специальной военной операции“ и призвал соотечественников записываться добровольцами. В качестве доказательства приводятся фото рекламного плаката с Навальным в военной форме. Мы проверили достоверность этих сообщений.
В конце декабря 2022 года нерусскоязычные пользователи Twitter распространили изображение, на котором Алексей Навальный изображён на агитационном плакате российского частного вооружённого формирования „Группа Вагнера“. На постере российский оппозиционер представлен в военной форме с оружием, а также с нашивкой „За Путина“ и с георгиевской лентой. На фоне размещён знак „Армия России“, а также надписи „Пришло время стать настоящим патриотом. Я сделал выбор za Россию будущего! А ты записался добровольцем?“ и „Nавальный“ (слово расположено вертикально, буква N стилизована под букву Z).
Например, 25 декабря этот плакат опубликовал человек под ником Grahworin, его твит с подписью „Вагнер теперь использует лицо Навального для вербовки“ (перевод с английского языка) собрал более 108 000 просмотров. При этом, судя по реплаям и ретвитам, некоторая часть зарубежных пользователей посчитали, что Навальный лично принял участие в кампании по вербовке и поддержал „СВО“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут). Кроме того, в Рунете можно встретить фото, на котором этот агитационный плакат с Навальным якобы размещён в качестве наружной рекламы (тут и тут).
21 декабря в соцсетях Навального появился пост о том, как вербовали заключённых в колонии, где он содержится. В своём посте оппозиционер открыто высказался против спецоперации и вербовки заключённых. Ниже приводим выдержки из текста.
Представляете, оказывается, и ко мне в колонию приезжал повар Путина Пригожин для того, чтобы вербовать зеков в свои боевые отряды адъютанта Попандопуло. Очевидец рассказывает: „Прилетел на вертолёте, всех зеков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: „Я сам отмотал десять лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас пять минут на раздумья“. После этого человек 80–90 пошли в штаб (здание администрации) оформляться, а потом была ещё вторая волна вербовки“. Я хочу сказать, что мы с вами ещё не до конца понимаем, какие ужасные долгосрочные последствия будет иметь вся эта вербовка.
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Расплачиваться за это мы будем долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, и тогда это было бы совершенно недопустимо. Ну так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная муть. Путин велел адъютанту Попандопуло создать отряды из уголовников, где разбивают головы кувалдами и устраивают публичные казни. И всё это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне.
Через несколько часов в соцсетях пресс-службы компании „Конкорд“ (также известной как „Пресс-служба Пригожина») появился ответ на запрос издания РБК прокомментировать публикацию Навального. Отметим, что корреспондентка РБК неверно указала, что оппозиционер содержался в ИК-2 в Покрове, поскольку на тот момент его уже перевели в ИК-6 строгого режима в посёлке Мелехово. Ниже приводим часть комментария Пригожина.
Я часто летаю на вертолёте и бываю в разных местах. Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК „Вагнер“. Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу — с чистой совестью. Я не такой большой знаток российского права, как Лёша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам. Первая — люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны. Вторая — запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами. Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем „навальнообразным“ дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями.
Ещё через пару часов в Telegram-канале „Оркестр Вагнера | Wagner“ опубликовали вышеупомянутый комментарий Пригожина, и к посту, который набрал более 250 000 просмотров, прикрепили интересующий нас агитационный плакат с Навальным. Однако вряд ли можно сказать, что изображение использовалось для вербовки сторонников Навального, исходя из комментария Пригожина. Скорее, картинка использовалась в качестве юмористического мема и подкола сторонников Навального.
Кроме того, некоторые пользователи решили, что постер создали авторы канала „Оркестр Вагнера“, но на самом деле он появился несколькими месяцами ранее. Как выяснил пользователь Twitter под ником Michael Vokabre, автор плаката — художник под ником Deler, который разрешил использовать своё творчество „без ссылок и копирайтов“. Наиболее раннюю публикацию с этим изображением мы обнаружили во „ВКонтакте“ на странице пользователя Deler Art (всего 49 подписчиков на момент написания этого текста), где плакат выложили 26 сентября. Причём существует и вторая версия постера, на которой написано „Za прекрасную Россию будущего“.
Через несколько дней Deler представил свой проект под названием „Либерасня zа СВО“ (часть 1 и часть 2). „Мой взгляд на подлецов, которые вдруг нашли в себе силы измениться и встать на сторону добра. Какими людьми они могли бы стать, будь у них воспитана совесть. Какого ментального образа они лишили себя, растратив жизнь на деструктив“, — гласит подпись автора. Кроме того, он объяснил, что изначально создал плакат с Навальным в качестве мема, чтобы „потроллить навальнят“, затем решил сделать набор аналогичных картинок с лидерами либеральных настроений.
В начале ноября в Deler Art появился пост с коллекцией фото билбордов, на которых якобы размещены его плакаты с Навальным, Гарри Каспаровым, Алексеем Венедиктовым, Любовью Соболь, Ксенией Собчак и Лией Ахеджаковой. Подпись гласит: „Внимание! На всех билбордах страны! С мест сообщают: от Камчатки до Калининграда всё больше испуганные патриоты активно (принудительно, но добровольно) включились в акцию поддержки СВО! Не прошло и полгода“. Мы проверили снимки, и все они оказались изменены в фоторедакторе.
Добавим, что 13 сентября 2022 года на YouTube-канале „Популярная политика“ вышел ролик, в котором команда Навального рассказала о заключённых, завербованных ЧВК „Вагнер“ из колонии ИК-6 в посёлке Мелехово Владимирской области, где на тот момент уже отбывал срок оппозиционер. Это стало поводом для создания множества мемов и шуток о том, что сам Навальный записался добровольцем. Например, шутили, что он получил должность оператора беспилотного летательного аппарата (другие примеры — тут, тут и тут).
Итог: Сатирические новости