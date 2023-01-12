В Ляэне-Таллиннской центральной больнице провели уникальную операцию: врачи создали искусственный мочевой пузырь

Урологи Ляэне-Таллиннской центральной больницы провели уникальные операции по формированию из тонкой кишки искусственно созданного мочевого пузыря по методу Студера пациентам, у которых лапароскопически* были удалены мочевой пузырь и предстательная железа (цистопростатэктомия). Операции были выполнены малоинвазивным способом и затрагивали исключительно брюшную полость.

Это означает, что в ходе операции врачи сначала изъяли фрагмент тонкой кишки, а потом сформировали из него новый мочевой пузырь и объединили его с мочеполовой системой. И все эти действия проходили исключительно внутри тела человека - в брюшной полости!

Такой способ замены мочевого пузыря по методу Студера в Эстонии применяется впервые.

По словам главного врача урологического центра Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Индрек Аласа, это переломное событие в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. "Лапароскопическая техника для цистопростатэктомии была впервые использована еще 20 лет назад в Северо-Эстонской Региональной больнице, но операция по формированию внутри тела искусственно созданного мочевого пузыря впервые была проведена в Ляэне-Таллиннской центральной больнице“, — отметил он.

На сегодняшний день урологи Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Индрек Алас и доктор Екатерина Королева выполнили данную операцию трем пациентам, у которых из-за мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря был удален как мочевой пузырь, так и предстательная железа. Самый рискованный период - 90 дней после операции - уже позади, пациенты чувствуют себя хорошо.

* Лапароскопия — современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Лапароскопия обычно проводится на органах внутри брюшной или тазовой полостей.