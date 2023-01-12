МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: кто ответит за бардак в системе образования?

Во-первых, педагоги признали, что обучение детей из семей с разным родным языком в одной группе, является очень сложной задачей. Здесь нужно понимать, что развитие родной речи и изучение иностранного языка – это две абсолютно разные задачи, которые требуют специфического подхода и методик.

На прошлой неделе в комиссию по проблемам изучения эстонского языка в Рийгикогу приходила делегация, состоящая из директоров и педагогов детских садов. Все, как один сначала сказали, что чрезвычайно рады, что закон и переходе на эстонский язык наконец принят, дескать давно была пора. Однако, после выражения благодарности депутатам, они перешли к обсуждению реальной ситуации, которая очень далека от радостной.

Казалось бы, с чего такой пессимизм? Ведь сплошь и рядом мы слышим о том, что дети – это удивительно податливый материал, иностранные языки к ним так и липнут, а в игровой форме эффективнее всего изучать язык. Да, частично это так. Действительно, есть дети бойкие и восприимчивые к изучению языков. Но есть и такие дети, для которых чужая языковая среда может задержать развитие не только иностранного, но и родного языка. И не нужно обманывать родителей, уверяя, что к школе все рассосется. Скорее всего, проблемы с обучением станут только серьезнее.

Я много разговариваю с педагогами, чиновниками и родителями детей, у которых родной язык – русский. Первый вывод, который я сделала из этих бесед, весьма неутешителен. А именно, если ребенок из русскоязычной или смешанной семьи ходил в эстонский детский сад, то это еще не означает автоматически, что он готов и сможет учиться на эстонском языке в школе. Запомните, этот вывод, дорогие родители. Возможно, это знание поможет вам избежать массу проблем и разочарований в будущем.

В 2024 году на эстонский язык обучения должны быть переведены все детские сады, первые и четвертые классы. Поскольку мой младший сын, которому в марте исполняется три года, пошел в эстонский детский сад, то я хочу понимать, как будет происходить процесс обучения.

Например, детям с родным эстонским языком нужно развивать речь, делая ее более богатой и разнообразной, знакомить с абстрактными понятиями, беседовать о природе, погоде, добре и зле. А детей с иным родным языком нужно для начала познакомить с базовым словарным запасом и простыми задания, типа „помой руки, садись за стол, ешь суп!“ То есть на этом этапе рассказы о красотах природы Эстонии будут для детей, где дома говорят на русским, бессмысленным звуковым шумом. В результате, педагоги для того, чтобы как-то организовать учебный процесс для всех детей, вынуждены говорить простыми фразами.

По словам участников обсуждения, в идеале на время занятий детей было бы правильнее разделять по группам – одним развивать родную речь, а других обучать иностранному для них языку, используя специальные карточки и пиктограммы. Но, скорее всего, учитывая нехватку учителей, этого не будет происходить.

Во-вторых, еще более печальная картина с нехваткой педагогического персонала. Напомню, что с 2024 года все педагоги детских садов должны владеть языком на уровне С1. Те, кто не соответствует этому требованию, подлежат увольнению. Согласно радужным планам министерства образования, у учителей есть возможность быстренько подтянуть эстонский язык на предлагаемых от министерства курсах, сдать экзамен, получить необходимую справку и работать дальше. На курсы, напомню, можно ходить после работы.

Эти радужные планы раскритиковала в пух и прах педагог и директор детского сада с 20-летним опытом работы. По ее оценке, вечерние языковые курсы без отрыва от работы не дадут нужного результата. Учить язык нужно не на бегу, падая от усталости, а посвятить этому делу себя полностью. По ее мнению, педагогов реально было бы подготовить за 9 месяцев, отправив их учиться в рамках полноценной очной программы, сохранив при этом заработную плату. Судя по тому, как округлились глаза представителей министерства образования, можно предположить, что этой здравой идее не суждено сбыться: обучающихся педагогов попросту некем заменить.

Однако, политики, принявшие закон о переводе детских садов и школ на эстонский язык, по-прежнему делают вид, что достаточно верить в уникальные способности самообучения у детей и в то, что проблемы образования сами собой исчезнут. Кроме того, на заседании позвучала мысль о том, что до сих пор министерство не предоставило детских садам четкого план действий по переходу, как и гарантии долгосрочного финансирования для необходимых изменений этой системы.

А меня по-прежнему волнует вопрос, кто будет отвечать за весь этот бардак?