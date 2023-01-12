Невзлин: я хочу себя относить к евреям-героям, а не евреям-преступникам по типу Пригожина

- Вы считаете, Пригожин (глава ЧВК „Вагнер“) - это фигура?

- Он без сомнения фигура, потому что человек, у которого есть собственный ресурс для раскрутки и он его практически не использовал, сейчас его использует на полную. До этого кто-то ждал команду подключить РИА „Новости“, каналы. Все раскручивают Пригожина.

- Может, это просто человек, из которого Путин лепит „из мухи слона“?

- Мне кажется, что Пригожин усиливает Путина, потому что Путин сам бы хотел быть, так сказать, всея смотрящим по всей Руси. Но смотрящим он уже не смотрится. Он не смотрится смотрящим, он для этого слабоват, и ему нужен для этого вот такой вот резкий, жесткий, сидевший. Вся эта история с зонами только демонстрирует происходящее.

- Вы меня извините, но Пригожин тоже не смотрится вообще. Ну губошлеп, клоун.

- По-моему, Дим, вы антисемит.

- (смеется) Но он, Пригожин, еврей, да?

- Не полностью, у него есть немного русской крови. К сожалению, должен признаться, хотя мне это неприятно, что он - еврей, российский еврей. Евреи разные бывают.

- Евреи имеют право на своих выродков.

-Да. Я вот, когда соберу материал на всех выродков-евреев, сделаю антирусскосемитскую передачу. Как жидобандеровец, я хочу сделать антирусскосемитскую передачу по окружению Путина когда-нибудь. Но для этого я соберу все данные, и вы удивитесь, сколько вокруг него евреев, которые ведут себя как русские патриоты.

- А кто это? Давайте немножко по ним пройдемся.

- Единственное, что данные, которые я собираю скурпулезно, как полагается в генеалогии, пока не готовы. Но давайте пройдемся. Потом нас с вами обвинят в антисемитизме.