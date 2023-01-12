Невзлин: я хочу себя относить к евреям-героям, а не евреям-преступникам по типу Пригожина
Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из президентов „Российского еврейского конгресса“, Леонид Невзлин в интервью Дмитрию Гордону рассказал о своем отношении к евреям в окружении Путина. На данный момент Невзлин проживает в Израиле, российским судом заочно приговорён к пожизненному заключению.
- Вы считаете, Пригожин (глава ЧВК „Вагнер“) - это фигура?
- Он без сомнения фигура, потому что человек, у которого есть собственный ресурс для раскрутки и он его практически не использовал, сейчас его использует на полную. До этого кто-то ждал команду подключить РИА „Новости“, каналы. Все раскручивают Пригожина.
- Может, это просто человек, из которого Путин лепит „из мухи слона“?
- Мне кажется, что Пригожин усиливает Путина, потому что Путин сам бы хотел быть, так сказать, всея смотрящим по всей Руси. Но смотрящим он уже не смотрится. Он не смотрится смотрящим, он для этого слабоват, и ему нужен для этого вот такой вот резкий, жесткий, сидевший. Вся эта история с зонами только демонстрирует происходящее.
- Вы меня извините, но Пригожин тоже не смотрится вообще. Ну губошлеп, клоун.
- По-моему, Дим, вы антисемит.
- (смеется) Но он, Пригожин, еврей, да?
- Не полностью, у него есть немного русской крови. К сожалению, должен признаться, хотя мне это неприятно, что он - еврей, российский еврей. Евреи разные бывают.
- Евреи имеют право на своих выродков.
-Да. Я вот, когда соберу материал на всех выродков-евреев, сделаю антирусскосемитскую передачу. Как жидобандеровец, я хочу сделать антирусскосемитскую передачу по окружению Путина когда-нибудь. Но для этого я соберу все данные, и вы удивитесь, сколько вокруг него евреев, которые ведут себя как русские патриоты.
- А кто это? Давайте немножко по ним пройдемся.
- Единственное, что данные, которые я собираю скурпулезно, как полагается в генеалогии, пока не готовы. Но давайте пройдемся. Потом нас с вами обвинят в антисемитизме.
- Нас не могут.
- Могут, почему. Мы же с вами против русских евреев. Если мы - жидобандеровцы, то они - жидопутиновцы какие-то. Настолько у нас разная идентичность с ними, что они многие не только поддерживают или почти поддерживают то, что происходит, а активно участвуют в том, что происходит. Более того, даже являются где-то инициаторами того, что происходит по ряду причин. И это ненормально. Нормально - это когда, извините, еврей по крови Зеленский является лидером украинского народа, причем признанный лидером. Я хочу себя относить к вот таким евреям. К евреям-героям, а к не евреям-преступникам по типу Пригожина.
Я вам назову: Ковальчук, по маме полностью еврей. Папа - русский или украинец. Вообще, удивительная, конечно, история, когда полуеврей и полуукраинец является идеологом ненависти к Украине, русского патриотизма, уродливого сталинизма и так далее.
Мишустин, но он - нетипичный член этой команды. Он все-таки пришел из экономистов. Он попал, но, опять же, это его не оправдывает, потому что можно вовремя уйти.
Что далеко ходить, а Абрамович? Это ближайший круг Путина. Неизвестно, кто ближе - Ковальчук или Абрамович. На этот вопрос нет ответа.
Ротенберг, это понятно. Дальше это уже совсем по бизнесу и дзюдо. А, я вас сейчас удивлю. Суровикин. По маме. Я общался с людьми, которые его знают. Говорят, умнейший человек, интеллектуальный. Тоже еврей, но не российский. Отличный в компании, очень с юмором. Я говорю, да он же похож на идиота какого-то. Да нет, говорят, это очень образованный и очень умный человек. Я говорю, нам только этого не хватало, чтобы Суровикин был умным и образованным человеком. Такая была надежда, что он только болван и умеет только бомбить, а если он действительно...
Более того, они говорят, что он прекрасно понимает, что он делает, кому он служит, все прекрасно понимает. Ну вот у него такой выбор с 91-го года. Поэтому я бы не относил такого рода русских евреев к евреям. Я бы относил их к русским патриотам, скорее. Но проблема есть и будет. Так же, как будет проблема с артистами, которые остались. С Киркоровым, который по матери еврей. С Газмановым, который еврей. Лолита Милявская.
Но, слава богу, есть такие, как Галкин, Макаревич и другие. Что все-таки позволяет надеяться на то, что среди российских евреев больше нормальных людей, чем вот таких. Это два разных края российских евреев.