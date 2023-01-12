Таллинн утвердил местонахождение избирательных участков на выборах в Рийгикогу: смотрите, где можно будет проголосовать в столице

В общей сложности в Таллинне будет работать 81 избирательный участок. Проголосовать можно будет в нескольких крупных торговых центрах, таких как Solaris, Rocca al Mare, Kristiine, Magistral, Mustika и Järve, а также в Haabersti Maxima и Lasnamäe Centrum.

„При формировании избирательных участков мы максимально учитывали маршруты передвижения горожан. Для удобства избирателей участки будут работать и в крупных торговых центрах“, - сказал городской секретарь Таллинна Прийт Лелло.

По сравнению с прошлыми выборами в Рийгикогу, которые состоялись в 2019 году, на предстоящих выборах будет открыто на четыре избирательных участка меньше. На выборах в городское собрание, которые прошли в октябре 2021 года, было открыто на 15 избирательных участков больше, что позволило обеспечить рассредоточение избирателей в условиях распространения коронавируса.

На предстоящих выборах изменится расположение некоторых избирательных участков. К примеру, участок Paepargi Maxima (Паэпарги, 57) будет работать на территории заправочной станции Circle K Võidujooksu (Выйдуйооксу, 10) в районе Ласнамяэ. Участок, ранее располагавшийся в магазине Smuuli Maxima (Смуули теэ, 9), также переедет на временное место – участок будет оборудован на территории парковки.

Участок, располагавшийся в Ныммеской школе по интересам (Викеркааре, 10), будет перенесен обратно в здание Ныммеского бассейна (Вабадузе, 156) – как показала практика, это место более удобно для избирателей.

Информацию о расположении избирательных участков можно найти в постановлении Таллиннской городской управы.

Изменения в расположении избирательных участков обозначены в пояснительной записке к постановлению.