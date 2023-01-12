Владислав Крейда пополнил ряды восьмикратного чемпиона Ирландии

Полузащитника, выступающий за „Флору“ с 2016 года, играл как в чемпионате Эстонии, так и в зарубежных клубах. Первый зарубежный контракт Владислав Крейда подписал в 2021 году со шведским клубом „Хельсингборг“, в котором он сыграл 24 матча и отдал одну голевую передачу.

В начале прошлого года полузащитник перешел в украинский клуб „Верес“, но из-за начала войны в Украине, ему снова пришлось сменить клуб.

Новой командой Крейда стал шведский клуб „Шёвде АИК“, с которым было подписано трехмесячное соглашение об аренде. По истечении контракта Крейда вернулся во „Флору“ и сыграл в девяти матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Основанный в 1929 году, „Сент-Патрикс Атлетик“ — клуб ирландской премьер-лиги, который стал восьмикратным чемпионом Ирландии и четырехкратным обладателем кубка. В прошлом сезоне клуб занял четвертое, отстав от третьего места на пять очков. С момента основания, „Сент-Патрикс Атлетик“ никогда не вылетал из ирландской премьер-лиги.

„Сент-Патрикс Атлетик — хорошее место, чтобы показать себя. Моя цель — играть как можно чаще и помогать команде“, — прокомментировал Крейда свои цели в новом клубе. По словам полузащитника, последние месяцы во „Флоре“ дали ему понять, что дома хорошо, но карьера за границей вызывает больше интереса.

„С Крейдой было согласовано, что после окончания сезона мы продолжим поиск иностранного клуба. Мы рады, что нашли клуб, играющий в еврокубках, который заинтересован в его услугах. Мы желаем ему успехов и верим, что это хорошее место, чтобы сделать шаг вперед в своем развитии“, — сказал спортивный директор „Флоры“ Норберт Хурт.