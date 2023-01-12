RUSDELFI В УКРАИНЕ | Российский военнопленный: мне сказали — или ты идешь на войну, или обратно в тюрьму. Выбирай

„С женой я поругался, соседка вызвала милицию“, - рассказывает Сергей о том, как он оказался на фронте. „Приехала полиция, меня забрали. Вместо того, чтобы привезти в полицию, меня повезли в военкомат. До утра меня продержали в военкомате, утром зашел военный мужчина и спрашивает: „Пойдешь воевать?“ Я говорю: „У меня документов нету. Свидетельство о рождении есть“. Он отвечает: „А там документы не нужны. Надо будет - сделаем“. И пошел дальнейший разговор“.