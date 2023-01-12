За рубежом
12.01.2023, 15:45

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Российский военнопленный: мне сказали — или ты идешь на войну, или обратно в тюрьму. Выбирай

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видеоинтервью

Корреспонденты RusDelfi посетили в Украине лагерь для военнопленных, воевавших на стороне России, и взяли интервью у некоторых из них. Также нам удалось увидеть, в каких условиях задержатся заключенные.

„С женой я поругался, соседка вызвала милицию“, - рассказывает Сергей о том, как он оказался на фронте. „Приехала полиция, меня забрали. Вместо того, чтобы привезти в полицию, меня повезли в военкомат. До утра меня продержали в военкомате, утром зашел военный мужчина и спрашивает: „Пойдешь воевать?“ Я говорю: „У меня документов нету. Свидетельство о рождении есть“. Он отвечает: „А там документы не нужны. Надо будет - сделаем“. И пошел дальнейший разговор“.

Выясняется, что у Сергея весьма многогранное прошлое и 18 лет тюремного стажа. „Мне сказали: „Или ты идешь, или идешь обратно в тюрьму. Выбирай“, — рассказывает он. — У меня семья, у меня дочке было 2,2 года“.

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