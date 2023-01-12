ВИДЕО | 160-килограммовый баскетболист разрывает соцсети

В интернете огромной популярностью пользуется юный баскетболист Коннор Уильямс, который выступает за Колледж Святого Джона Фишера. Юный баскетболист при росте 2,13 м и весе 163 килограмма сильно выделяется своими габаритам, но это не мешает демонстрировать ему свое мастерство на баскетбольной площадке.

На первом курсе в сезоне-2021/22 Коннор набирал в среднем за игру 2,9 очка и совершал 2,4 подбора. В 2021 году был признан игроком года первого дивизиона округа Монро. Средние показатели нападающего в сезоне-2022/23 - 2,7 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи.

Видео с нарезками игры Коннора стало вирусным в социальных сетях и начало набирать миллионы просмотров.