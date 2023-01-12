ФОТО | В сантиметре от трагедии: фанат подверг опасности себя, Тянака и Ярвеоя

Отт Тянак также был за рулем. Несколько болельщиков пришли на него посмотреть, но один из них подверг опасности себя, а также Тянака и его штурмана Мартина Ярвеоя. Этот фанат просто встал у обочины на извилистой трассе, машина в итоге проехала мимо него экстремально близко.