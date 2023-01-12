ФОТО | В сантиметре от трагедии: фанат подверг опасности себя, Тянака и Ярвеоя
Новый раллийный сезон стартует уже на следующей неделе. Перед ралли Монте-Карло компания M-Sport протестировала свой Ford Puma на юге Франции.
Отт Тянак также был за рулем. Несколько болельщиков пришли на него посмотреть, но один из них подверг опасности себя, а также Тянака и его штурмана Мартина Ярвеоя. Этот фанат просто встал у обочины на извилистой трассе, машина в итоге проехала мимо него экстремально близко.
„Такого фото никогда не должно быть“, — написал в социальных сетях фанат ралли Жюльен Монтеро, который и поделился фотографией инцидента. „Мы имели дело с совершенно иррациональным зрителем. Помимо себя, он также подвергал опасности Танака, который явно был ошарашен данной ситуацией. К счастью, обошлось без аварии“.
Ралли Монте-Карло стартует вечером 19 января. Победитель выяснится 22 января.