„Что вы стоите с дефибриллятором, скорее давайте его сюда!“ Хроника январского дня в Нарве: одна смерть и одно чудесное спасение

Анастасия, которая сама является преподавателем курсов первой помощи, признается, что настоящим рабочим дефибриллятором для оживления на улице пользовалась впервые. „На курсах я использую учебный вариант“, - объясняет она. Кстати, Анастасия очень благодарит Narva Linna Arendus за то, что когда-то они прислушались к совету медиков и установили на лыжной базе этот аппарат. „Он стоит порядка полутора тысяч евро, и кажется, что может никогда не понадобиться, но вот он - тот самый случай“, - говорит Анастасия, добавляя, что в более продвинутых странах такие аппараты развешаны даже на автобусных остановках, и никто их не крадет и не ломает, понимая, что они могут спасти кому-то жизнь. Аппарат предназначен для любого пользователя, он сам в процессе дает голосовые инструкции для того, чтобы вы могли с его помощью попытаться вернуть человека к жизни. Однако он не заменяет искусственное дыхание и массаж сердца, который Анастасия и Юрий продолжали, дожидаясь медиков скорой помощи. „Я качала, Юра проверял пульс. Дефибриллятор через определенные промежутки времени останавливал нас, чтобы проверить, восстановился ли у пострадавшего ритм сердца. И вот - о чудо - дефибриллятор сообщает нам, что у человека появилось дыхание и запустилось сердце“.