„Что вы стоите с дефибриллятором, скорее давайте его сюда!“ Хроника январского дня в Нарве: одна смерть и одно чудесное спасение(2)
11 января от остановки сердца в Нарве умерла 42-летняя женщина. Ей стало плохо на улице. Сердобольные люди отвезли ее в ЭМО Нарвской больницы, но жизнь женщины спасти не удалось. В этот же день на Ореховой горке во время лыжных соревнований сердце остановилось у одного из лыжников. Мужчина даже не успел выйти на старт, так как потерял сознание. Его спасали четыре руки тех, кто не растерялся и кинулся на подмогу. А главное - умел оказывать первую помощь.
Волею случая на Ореховой горке оказалась ответственная сестра инфекционного контроля Нарвской больницы Анастасия Горшкова. Волею случая Анастасия - дипломированный инструктор по оказанию первой помощи. И волею случая она решила не просто прийти и поддержать своего ребенка, который принял участие в соревнованиях, но и пройти трассу в качестве любителя.
„Мне надо было проехать три круга, я уже стартовала, проехала два круга, пульс 160, и тут я слышу, что мне кричат „Стой, пожалуйста, остановись, тут человеку плохо! Я из этих лыж просто выпрыгнула, кинула палки и помчалась в сторону, где на снегу лежал человек“, - рассказывает RusDelfi Анастасия.
Я из этих лыж просто выпрыгнула, кинула палки и помчалась в сторону, где на снегу лежал человек!
На месте уже собрались люди, кто-то говорил с Центром тревоги по телефону, а один из спортсменов - Юрий Вшивцев, уже начал оживление. Анастасия, не медля, присоединилась к нему.
Юрий и Анастасия делали массаж сердца с искусственным дыханием, использовали дефибриллятор, который к счастью оказался на Äkkeküla.
„Люди вокруг стояли растерянные, спасибо, хоть никто не снимал на телефон. Кто-то держал в руках дефибриллятор. Я крикнула: „Что вы с ним стоите, давайте его сюда! Мы скинули с мужчины одежду, наклеили электроды... Дефибриллятор подтвердил остановку сердца, и мы продолжили откачивать человека“, - вспоминает Анастасия.
Анастасия, которая сама является преподавателем курсов первой помощи, признается, что настоящим рабочим дефибриллятором для оживления на улице пользовалась впервые. „На курсах я использую учебный вариант“, - объясняет она. Кстати, Анастасия очень благодарит Narva Linna Arendus за то, что когда-то они прислушались к совету медиков и установили на лыжной базе этот аппарат. „Он стоит порядка полутора тысяч евро, и кажется, что может никогда не понадобиться, но вот он - тот самый случай“, - говорит Анастасия, добавляя, что в более продвинутых странах такие аппараты развешаны даже на автобусных остановках, и никто их не крадет и не ломает, понимая, что они могут спасти кому-то жизнь. Аппарат предназначен для любого пользователя, он сам в процессе дает голосовые инструкции для того, чтобы вы могли с его помощью попытаться вернуть человека к жизни. Однако он не заменяет искусственное дыхание и массаж сердца, который Анастасия и Юрий продолжали, дожидаясь медиков скорой помощи. „Я качала, Юра проверял пульс. Дефибриллятор через определенные промежутки времени останавливал нас, чтобы проверить, восстановился ли у пострадавшего ритм сердца. И вот - о чудо - дефибриллятор сообщает нам, что у человека появилось дыхание и запустилось сердце“.
И вот - о чудо - дефибриллятор сообщает нам, что у человека появилось дыхание и запустилось сердце!
К этому моменту уже подоспела скорая помощь, и мужчину - живого - передали медикам.
„С момента, когда он потерял сознание и упал и до того, как мы начали оказывать первую помощь, прошло, по словам свидетелей, которые находились рядом с пострадавшим, целых шесть минут! Я спросила в сердцах у людей „Как шесть? Что же вы все шесть минут делали?“.
Эта история закончилась, в отличие от утренней, с умершей молодой женщиной, счастливо. Мужчина не только пришел в себя, но не получил никаких серьезных повреждений здоровья из-за остановки сердца, и даже ушел из больницы на своих ногах.
К сожалению, не в каждый момент рядом могут оказаться такие люди, как Анастасия и Юрий. Но каждый может научиться оказывать первую помощь. После таких историй хочется, не медля, записаться на курсы.
Анастасия говорит, что важно не просто один раз в жизни когда-то пройти обучение „для галочки“, но и постоянно тренироваться, „чтобы руки помнили“. Она рассказывает, что регулярно проходят различные акции - в торговых центрах, в Красном Кресте, в школах и учреждениях. Акции вроде „Твои руки спасают жизнь“.
„Участвуйте в них, не проходите мимо! Подойдите, попробуйте на манекене, под руководством профессионалов, навыки оживления. Кто знает, что и когда случится в жизни, внезапная остановка сердца может произойти как у случайного прохожего, так и у вашего близкого человека. И не всегда медики могут прибыть оперативно, но вы можете сделать все, чтобы свеча жизни не погасла“, - уверена Анастасия.
Сама Настя очень попросила не называть ее героем. „Я сделала то, что должен сделать любой человек. Я сделала это не как медик, у меня не было с собой сумки с медикаментами, да, супер, что на месте оказался дефибриллятор, но ваши руки - этот тот инструмент, который всегда с вами. К сожалению, по статистике, у нас всего 30% жителей умеют оказывать первую помощь. И это очень тревожно. Представляете, скольких людей мы ежегодно не спасаем из-за этого!“ - с горечью подводит итог Анастасия.