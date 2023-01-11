„Роскосмос“ решил вернуть на Землю поврежденный „Союз МС-22“ без экипажа

В корпорации напомнили, что на корабле „Союз МС-22“ 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. „Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия - менее 1 миллиметра“, - заявил Роскосмос.

Запус „Союза МС-2“ - в беспилотном режиме

Запуск „Союза МС-2“ перенесен с 15 марта на 20 февраля 2023 года, он произойдет в беспилотном режиме. Изначально на этом корабле планировалось отправить на МКС космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта Лорала ОʼХара.

„После возникновения нештатной ситуации с кораблем „Союз МС-22“ на станции, обсуждались два варианта запуска корабля „Союз МС-23“ - в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме“, - сообщил глава госкорпорации после заседания госкомиссии. По его словам, пилотируемый полет с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта и был бы возможен не ранее начала марта.

Космический корабль „Союз МС-22“ прибыл на МКС в сентябре, он стал первым в рамках соглашения с США о перекрестных полетах на МКС. Его экипаж планировал провести на орбите полгода и вернуться на Землю в конце марта, совершив во время миссии пять выходов в открытый космос. 25 ноября Прокопьев и Петелин не смогли выполнить запланированные действия из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Второй выход был отменен 15 декабря в связи с утечкой вещества из космического корабля, напоминает DW.