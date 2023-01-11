ВИДЕО | „Левадия“ подписала контракт с нападающим, который ранее представлял „Пайде“

Эдгар Тур, который в последние годы представлял городскую команду „Пайде“, за свою карьеру также успел сыграть в чемпионате Болгарии за клуб „Ботев“. Позиционно Тур может играть как на позиции крайнего защитника, так и на позиции крайнего полузащитника.

Тур, большую часть своей карьеры провел в „Инфонете“ и делал там свои первые шаги во взрослом футболе, на его счету 137 игр, 14 голов и 21 голевых передача в высшей лиги чемпионата Эстонии. Кроме того, в 2020 году он сыграл два матча за основную сборную Эстонии.

Вице-президент „Левадии“ Андрей Лешкин прокомментировал переход игрока так: „Я знаю Эдгара как игрока более 15 лет. Когда-то талантливый 10-летний мальчик, возвращается уже взрослым мужчиной, зрелым и опытным игроком. С возвращением и удачи, Эдгар!“

„Я очень рад присоединиться к „Левадии“. Я хочу помочь клубу выиграть как можно больше трофеев. У нас отличная команда, и я уверен, что 2023 год будет очень хорошим! Спасибо клубу и игрокам, которые очень тепло поприветствовали меня в новой семье. Вамос Левадия!“ — прокомментировал Тур свой переход.