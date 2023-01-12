МНЕНИЕ | Невозможно просто так взять и свергнуть режим Путина

В среду 11 января 2023 года в одном из районных судов Санкт-Петербурга был оглашен приговор по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговоренный мужчина в марте 2022 года насмерть забил собутыльника лопатой во время пьяной драки, затем вызвал себе скорую и был задержан полицейскими в больнице. В итоге, суд вынес убийце наказание в 6,5 лет лишения свободы. По российским законам, отсидев две трети срока он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Есть у этого убийцы и еще одна перспектива – быть завербованным в лагере Евгением Пригожиным в его ЧВК Вагнера, воевать в Украине и получить государственную награду (преимущественно посмертно), но это если он выскажет желание воевать.

Если ты оппозиционер, то не рассчитывай на такой мягкий приговор, какой вынесли уголовнику. В июне 2022 года муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов получил срок в 7 лет лишения свободы по статье 207.3 УК РФ за то, что выступил против проведения муниципальных детских праздников, когда в Украине гибнут люди. В июле 2022 года политик Андрей Пивоваров был приговорен Краснодарским судом к четырем годам лишения свободы за принадлежность к нежелательной организации „Открытая Россия“, которая на момент ареста Пивоварова уже была ликвидирована. В декабре 2022 года оппозиционный политик Илья Яшин по приговору Мещанского суда Москвы получил срок в 8,5 лет лишения свободы по той-же статье, что и Горинов, за стрим на Ютубе про события в Буче.