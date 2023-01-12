МНЕНИЕ | Невозможно просто так взять и свергнуть режим Путина
Европейские политики понемногу начинают понимать, что происходит в России и почему сейчас невозможно поехать и свергнуть режим Владимира Путина. Бывший дважды премьер-министром Литвы Андрюс Кубилюс в своей статье „Наши психологические комплексы о России“ объясняет, что не стоит ждать невозможного в условиях тоталитарного режима, а Россия, в перспективе, вполне пригодна для демократии. Каждый день российские власти доказывают правоту Кубилюса и хочется на пальцах объяснить это тем, кто упорно не понимает суть происходящего, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
В среду 11 января 2023 года в одном из районных судов Санкт-Петербурга был оглашен приговор по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговоренный мужчина в марте 2022 года насмерть забил собутыльника лопатой во время пьяной драки, затем вызвал себе скорую и был задержан полицейскими в больнице. В итоге, суд вынес убийце наказание в 6,5 лет лишения свободы. По российским законам, отсидев две трети срока он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Есть у этого убийцы и еще одна перспектива – быть завербованным в лагере Евгением Пригожиным в его ЧВК Вагнера, воевать в Украине и получить государственную награду (преимущественно посмертно), но это если он выскажет желание воевать.