Великобритания и Польша объявили о планах передать Украине танки

„Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет — роту танков Leopard“, — сказал Дуда. Соответствующее решение уже принято Польшей сообщил он, добавив, что для передачи танков еще должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования“.

Накануне советник президента Польши Якуб Кумох говорил, что его страна готова поставить украинским войскам 10 танков Leopard 2.

На вооружении у Польши, по открытым данным, стоят 137 танков модификации Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5 и 5 Leopard 2PL.

Великобритания вслед за Польшей объявила о планах передать Украине танки

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса „работать с партнерами“ в ближайшие недели, чтобы продвигаться „дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков“, сообщили в канцелярии Сунака.

„Мы ускоряем нашу поддержку Украине с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могли бы предоставить украинцам возможность изменить правила игры“, — сказал представитель Даунинг-стрит.