The Insider: дети российских силовиков и чиновников отдыхают за границей — в то время как их родители говорят о патриотизме

Так, дочь главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина Вероника с начала войны побывала на Сейшельских островах и в Турции. Перед новым годом она улетела на Бали, а первые дни 2023-го провела в Дубае. Несмотря на то, что инстаграм самой Вероники Нарышкиной закрыт, изданию удалось выяснить это, изучив публикации ее близкой подруги, с которой они вместе путешествуют.

The Insider отдельно отмечает, что Турция — член НАТО, а сам Нарышкин заявлял, что этот блок „ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Республики Беларусь“. Это было летом — примерно тогда же, когда Вероника Нарышкина отдыхала в Турции.

Невестка вице-спикера Госдумы Александра Жукова Татьяна в сентябре отдыхала на острове Миконос в Греции, которая также входит в НАТО, пишет The Insider. Новый год она встречала на Бали.

Также на новогодние каникулы улетела из России невестка спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Юлия. Она провела их на Мальдивах — в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, ночь в котором, отмечает издание, стоит более трех тысяч евро.

Также The Insider подтвердил информацию о том, что дочь главы Минобороны Ксения Шойгу новогодние каникулы проводила в Дубае — издание пишет, что фото с ней публиковал ее муж, блогер Алексей Столяров.

Внимание к отдыху Ксении Шойгу было привлечено еще накануне, когда снимки из Дубая появились в инстаграме депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко: на одном из них он находится вместе с дочерью главы Минобороны. Депутата за отдых за границей раскритиковали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и секретарь генсовета „Единой России“ Андрей Турчак.

Партия исключила Долженко из числа официальных сторонников за „дискредитирующие действия“ (ее членом он не является). При этом поведение Ксении Шойгу „Единая Россия“ и представители власти не комментировали.