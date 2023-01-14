Оружие, машины, бриллианты. Государство забирает у осужденных эстонских бизнесменов Хирва и Гаммера предметы роскоши на сумму 9 миллионов евро

Популярный ресторан в Старом городе Таллинна стал в умелых руках настоящей золотой жилой. Хуберт Хирв (64 года) и Павел Гаммер (59 лет), приговоренные на прошлой неделе к тюремному заключению, настоящие тому примеры.

Фирмы, связанные с Хирвом и Гаммером, управляли четырьмя заведениями общественного питания. Всем известны пивной ресторан Beer House и ресторан морепродуктов Korsaar на улице Дункри. На улице Виру клиенты отдыхали в кафе Rukis и ресторане Farm.

Обслуживающий персонал получал зарплату в конвертах. Не выплачивался налог с оборота, подоходный налог, взносы на социальное страхование, накопительные пенсионные взносы, взносы на страхование от безработицы и т.д., что приносило бизнесменам огромную прибыль.