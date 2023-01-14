Эстонский экспресс
14.01.2023, 18:20

Оружие, машины, бриллианты. Государство забирает у осужденных эстонских бизнесменов Хирва и Гаммера предметы роскоши на сумму 9 миллионов евро

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Список арестованного и конфискованного имущества
ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ: в ходе расследования у бизнесменов было изъято различное имущество. Даже после вынесения приговора государство будет удерживать его под своим контролем, чтобы обеспечить погашение обязательств. Пояснительная информация доступна ниже.
ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ: в ходе расследования у бизнесменов было изъято различное имущество. Даже после вынесения приговора государство будет удерживать его под своим контролем, чтобы обеспечить погашение обязательств. Пояснительная информация доступна ниже.
ФОТО: Интерактивная графика | Delfi Meedia

Беспрецедентное судебное решение: Хуберт Хирв, Павел Гаммер и их родственники должны распрощаться с имуществом на сумму более девяти миллионов евро — это автомобили, драгоценности, оружие, антиквариат и даже дорогой коньяк, пишет Eesti Ekspress.

Популярный ресторан в Старом городе Таллинна стал в умелых руках настоящей золотой жилой. Хуберт Хирв (64 года) и Павел Гаммер (59 лет), приговоренные на прошлой неделе к тюремному заключению, настоящие тому примеры.

Фирмы, связанные с Хирвом и Гаммером, управляли четырьмя заведениями общественного питания. Всем известны пивной ресторан Beer House и ресторан морепродуктов Korsaar на улице Дункри. На улице Виру клиенты отдыхали в кафе Rukis и ресторане Farm.

Обслуживающий персонал получал зарплату в конвертах. Не выплачивался налог с оборота, подоходный налог, взносы на социальное страхование, накопительные пенсионные взносы, взносы на страхование от безработицы и т.д., что приносило бизнесменам огромную прибыль.

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