14.01.2023, 18:20
Оружие, машины, бриллианты. Государство забирает у осужденных эстонских бизнесменов Хирва и Гаммера предметы роскоши на сумму 9 миллионов евро(11)
Список арестованного и конфискованного имущества
ФОТО: | Delfi Meedia
Беспрецедентное судебное решение: Хуберт Хирв, Павел Гаммер и их родственники должны распрощаться с имуществом на сумму более девяти миллионов евро — это автомобили, драгоценности, оружие, антиквариат и даже дорогой коньяк, пишет Eesti Ekspress.
Популярный ресторан в Старом городе Таллинна стал в умелых руках настоящей золотой жилой. Хуберт Хирв (64 года) и Павел Гаммер (59 лет), приговоренные на прошлой неделе к тюремному заключению, настоящие тому примеры.
Фирмы, связанные с Хирвом и Гаммером, управляли четырьмя заведениями общественного питания. Всем известны пивной ресторан Beer House и ресторан морепродуктов Korsaar на улице Дункри. На улице Виру клиенты отдыхали в кафе Rukis и ресторане Farm.