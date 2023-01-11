Турцию заподозрили в поставках Украине кассетных артиллерийских боеприпасов — раньше Киев не смог договориться об их предоставлении Вашингтоном(1)
Турция в ноябре 2022 года начала поставки Украине кассетных артиллерийских снарядов после того, как Киев после нескольких месяцев диалога получил отказ на их передачу от США. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомых с обстоятельствами этой сделки, пишет „Спектр“.
В публикации уточняется, что Турция поставляет Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые производились в этой стране во времена холодной войны по соглашению с США. Эти снаряды предназначены для уничтожения танков и больших скоплений живой силы, при выстреле каждый из них разлетается на 88 и более мелких боеприпасов.
Американские законы запрещают экспорт DPICM — именно из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, поясняет издание.
„После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они могли их получить, — рассказал Foreign Policy один из источников. — Это доказывает, что даже в то время, как Турция в некоторых отношениях уживается с Россией, она стала действительно важным сторонником Украины в военном отношении“.
Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция, США и Россия не являются ее участниками.
Главная опасность таких боеголовок — в том, что оснащенные ими снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких осколочных взрывных устройств, поражающих значительные площади. При этом некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще многие годы может представлять опасность для мирного населения.
По данным авторов публикации, власти Турции в течение нескольких месяцев пытались скрыть поставки таких снарядов Украине. Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя. Ни посольство Турции в Вашингтоне, ни министерство обороны Украины не ответили на просьбу Foreign Policy о комментарии.
Foreign Policy цитирует Дэна Райса — советника украинских военных и руководителя компании Thayer Leadership, по словам которого „на каждые четыре [артиллерийских снаряда] кто-то гибнет“. „Думаю, что DPICM, вероятно, сможет улучшить эти показатели в 20 раз. Так что на каждый залп будет приходиться десять мертвых россиян“, — заявил Райс.
Впрочем, в публикации также приводится мнение представителей армии США, которые на основе своего опыта вторжения в Ирак в 2003 году описали DPICM-боеприпасы как крайне ненадежные в условиях уличных боев.
Представитель правозащитной организации Human Rights Watch заявил изданию, что они „печально известны своей ненадежностью и неточностью“.
В декабре прошлого года телеканал CNN сообщал о том, что украинские власти в течение нескольких месяцев обращались к США с запросом поставок им боеголовок с кассетными боеприпасами.
В публикации, авторы которой ссылались на ряд американских и украинских источников, говорилось, что просьба о кассетных боезарядах была расценена в Вашингтоне как одна из самых неоднозначных за все время войны. В то же время запасов этого вида вооружения у США достаточно, констатировал телеканал.
„Для Украины кассетные боеприпасы могут решить две основные проблемы: закрыть потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, предоставленных США и другими странами и компенсировать численное превосходство России в артиллерии“, — отмечалось в публикации CNN.
По данным телеканала, США полностью не исключали передачу кассетных боеприпасов, но рассматривали ее как самый крайний вариант в случае, если у ВСУ закончатся другие боеприпасы.
Ранее боеприпасы двойного назначения DPICM для поставок Украине в США заменяли альтернативной боеголовкой M30A1. Они, подобно кассетным снарядам, содержат до 180 000 мелких осколков из вольфрамовой стали. Они разлетаются при ударе, но в отличие от кассет не оставляют неразорвавшихся боеприпасов в земле.
По данным американских журналистов и правозащитных организаций, российская армия неоднократно использовала кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину, что приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения, отмечала „Русская служба Би-Би-Си“.