Турцию заподозрили в поставках Украине кассетных артиллерийских боеприпасов — раньше Киев не смог договориться об их предоставлении Вашингтоном

В публикации уточняется, что Турция поставляет Украине усовершенствованные боеприпасы двойного назначения (DPICM), которые производились в этой стране во времена холодной войны по соглашению с США. Эти снаряды предназначены для уничтожения танков и больших скоплений живой силы, при выстреле каждый из них разлетается на 88 и более мелких боеприпасов.

Американские законы запрещают экспорт DPICM — именно из-за высокой доли не разрывающихся боеприпасов, поясняет издание.

„После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они могли их получить, — рассказал Foreign Policy один из источников. — Это доказывает, что даже в то время, как Турция в некоторых отношениях уживается с Россией, она стала действительно важным сторонником Украины в военном отношении“.

Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако Украина, Турция, США и Россия не являются ее участниками.

Главная опасность таких боеголовок — в том, что оснащенные ими снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких осколочных взрывных устройств, поражающих значительные площади. При этом некоторое количество таких зарядов не разрывается и еще многие годы может представлять опасность для мирного населения.

По данным авторов публикации, власти Турции в течение нескольких месяцев пытались скрыть поставки таких снарядов Украине. Журналисты сообщают, что отправка боеприпасов началась в ноябре, однако пока не ясно, применяются ли они уже на поле боя. Ни посольство Турции в Вашингтоне, ни министерство обороны Украины не ответили на просьбу Foreign Policy о комментарии.

Foreign Policy цитирует Дэна Райса — советника украинских военных и руководителя компании Thayer Leadership, по словам которого „на каждые четыре [артиллерийских снаряда] кто-то гибнет“. „Думаю, что DPICM, вероятно, сможет улучшить эти показатели в 20 раз. Так что на каждый залп будет приходиться десять мертвых россиян“, — заявил Райс.