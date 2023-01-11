Трагедия „Дакара“: один из лидеров сбил болельщика во время гонки

„Зритель итальянского происхождения, находившийся за дюной, попал в аварию на трассе. Его эвакуировали на вертолете для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перевозки“, — рассказали организаторы „Дакара“.



Лопрайс разместил у себя в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) видео, в котором рассказал, что никто из его экипажа не заметил инцидента. „Мне ужасно жаль, и это будет со мной до конца моей жизни. К сожалению, он нашел место под дюной и мы его не заметили. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье, близким и друзьям погибшего“, — сказал чешский гонщик.



„Человеческая жизнь угасла де-факто по моей вине, потому что я повернул руль. Но я должен сказать, что я не знал об этом вообще. Никто из экипажа тоже. У нас есть бортовые и внешние видео, чтобы доказать это. Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла“, — добавил Лопрайс.



Позднее стало известно, что экипаж Лопрайса, который занимал первое место после девятого этапа ралли, снялся с гонки.



Среди болельщиков это была 46-я смерть в истории „Дакара“ и первая с 2016 года.