Трагедия „Дакара“: один из лидеров сбил болельщика во время гонки
Один из лидеров общего зачета „Дакара“ в категории грузовиков чех Алеш Лопрайс во время девятого этапа ралли сбил болельщика, который позднее скончался.
Грузовик Лопрайса продлевал очередную дюну, на вершине которой стояло несколько болельщиков. Одного из них он сбил. Казалось, что мужчина серьезно не пострадал, он смог самостоятельно подняться.
Позднее стало известно, что пострадавший в этот инциденте итальянец через несколько часов почувствовал себя плохо, а во время транспортировки в больницу перенес сердечный приступ и скончался.
„Зритель итальянского происхождения, находившийся за дюной, попал в аварию на трассе. Его эвакуировали на вертолете для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перевозки“, — рассказали организаторы „Дакара“.
Лопрайс разместил у себя в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) видео, в котором рассказал, что никто из его экипажа не заметил инцидента. „Мне ужасно жаль, и это будет со мной до конца моей жизни. К сожалению, он нашел место под дюной и мы его не заметили. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье, близким и друзьям погибшего“, — сказал чешский гонщик.
„Человеческая жизнь угасла де-факто по моей вине, потому что я повернул руль. Но я должен сказать, что я не знал об этом вообще. Никто из экипажа тоже. У нас есть бортовые и внешние видео, чтобы доказать это. Однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла“, — добавил Лопрайс.
Позднее стало известно, что экипаж Лопрайса, который занимал первое место после девятого этапа ралли, снялся с гонки.
Среди болельщиков это была 46-я смерть в истории „Дакара“ и первая с 2016 года.