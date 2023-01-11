ИНТЕРВЬЮ | К чему приведет потеря Украиной города Соледар? „Это северный бастион Бахмута“

В понедельник вечером прокремлевские Telegram-каналы сообщили, что украинские вооруженные силы готовятся к выводу из города Соледар в Донецкой области. Однако украинские военные утверждают обратное: бои за город продолжаются, приказа об отступлении не поступало. Украинская армия заняла позиции в северной части города, бои в самом городе не прекращаются уже несколько дней. Украинские журналисты называют ситуацию в Соледаре крайне сложной, круглосуточно ведется российское наступление на позиции ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе не осталось ни одного целого дома. Роман Свитан, полковник запаса ВВС Украины и военный эксперт рассказал в интервью Delfi, как потеря „Соледара“ повлияет на дальнейший ход войны.