МНЕНИЕ | Яна Тоом: изобретение ненависти(15)
Мне очень не понравились нападки на наших футболистов за то, что они встретились за пивом с другом, нарвитянином, гражданином Эстонии, главным тренером сборной России Валерием Карпиным, пишет евродепутат Яна Тоом в рубрике „Политколумнист“ Eesti Päevaleht.
Выступление министра культуры Пирет Хартман, осудившей футболистов (поименно), – какой-то образец черно-белого мышления. Я этого не понимаю. В природе, а уж особенно в мире людей идеально черного и белого не бывает.
Казалось бы, исторический опыт эстонцев должен это подсказывать. Разве у нас не принято сочувственно относиться ко всем эстонцам, воевавшим кто за нацистов, кто за коммунистов? Разве не у нас закрывают глаза на партийное прошлое множества видных политиков? И не потому ли, что мы понимаем: всё было сложнее, чем может показаться со стороны?
Кристиан Яани, директор Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД на портале ERR пишет: „ФСБ, ГРУ, Русский мир, вероятно, потирают руки и рады, что у нас распространяется такое фото“. Я думаю, всё как раз наоборот: эти люди потирают руки, читая мнения Пирет Хартман и Кристиана Яани. Если Путин пытается перессорить Европу, с чего бы нам думать, что ссоры внутри Эстонии – наших людей с нашими людьми – его не радуют? Сила Эстонии – единство, а раздор, любой раздор, в такие времена на руку только тем, кто хочет Эстонию ослабить.
А как же война? О войне можно говорить в двух аспектах. Первый – юридический. Если у нас объявят военное положение, по статье 20 Закона о государственной обороне можно будет ограничивать свободу собраний, запрещать высказываться на какие-то темы и так далее. Пока этого не случилось, всех жителей Эстонии защищает конституция. Статья 41: „У каждого есть право оставаться верным своим мнениям и убеждениям. Никто не может принуждать человека их менять“. И даже если человек считает, что Путин прав (хотя от Валерия Карпина никто такого не слышал – все цитаты, которыми размахивают наши сторожевые псы, почти 10-летней давности), это личное дело человека.
Второй аспект – человеческие отношения. Если человек считает, что Путин прав, наш выбор – не подавать ему руки, или пытаться по-дружески его переубедить, или выпить с ним пива и не говорить о Путине вообще. Осуждать – тоже можно, в том числе в прессе. Только всё это не должно стать травлей. Аргументам – да, ненависти – нет.
Исторически ведь и самая настоящая война не была связана с ненавистью. Абсолютная ненависть, деление на черное и белое – изобретение недавнее. Ненависть родилась в Первой мировой, и не на полях сражений, а в пропаганде. Солдаты тогда отделяли личные отношения от государственных. Пример, который меня в свое время поразил: будущий великий философ Людвиг Витгенштейн пошел добровольцем в армию Австро-Венгрии, сражался, получал ранения; всё это не мешало ему переписываться (через Норвегию) с друзьями по Кембриджу, где он учился, хотя эти друзья, англичане, были по другую сторону фронта. После войны он продолжал общаться с англичанами (а они – с ним) и в 1929 году вернулся в Англию, где жил до самой смерти.
А если бы на Витгенштейна напустить КаПо? Или Пирет Хартман? Да его бы ни в какую Англию не пустили, и книг его не издавали бы, и был бы он проклят и забыт навсегда.
Человеческие отношения – это в том числе пушкинская „милость к падшим“. Да, есть преступники. Есть идеологи. Есть просто глупцы. И есть еще люди, которым, как и всем нам, свойственно ошибаться. И есть люди, которым свойственно закрывать глаза на проступки родных, прощать друзей – да и просто прощать, в конце концов.
Россию принято сравнивать с Мордором из „Властелина Колец“. Не уверена, что это верное сравнение, но тем, кто не читал или читал невнимательно, напомню: вовсе не героический хоббит Фродо уничтожил Мордор. Фродо в финале как раз поддается чарам Кольца Власти. Кольцо уничтожает – ненамеренно – мерзкий Горлум, которого все пощадили, хотя могли убить. И волшебник Гэндальф не зря говорит: в час развязки жалость может оказаться залогом спасения.
Видимо, профессор Толкин все-таки что-то имел в виду?
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