МНЕНИЕ | Яна Тоом: изобретение ненависти

Выступление министра культуры Пирет Хартман, осудившей футболистов (поименно), – какой-то образец черно-белого мышления. Я этого не понимаю. В природе, а уж особенно в мире людей идеально черного и белого не бывает.

Казалось бы, исторический опыт эстонцев должен это подсказывать. Разве у нас не принято сочувственно относиться ко всем эстонцам, воевавшим кто за нацистов, кто за коммунистов? Разве не у нас закрывают глаза на партийное прошлое множества видных политиков? И не потому ли, что мы понимаем: всё было сложнее, чем может показаться со стороны?

Кристиан Яани, директор Колледжа полиции и погранохраны Академии МВД на портале ERR пишет: „ФСБ, ГРУ, Русский мир, вероятно, потирают руки и рады, что у нас распространяется такое фото“. Я думаю, всё как раз наоборот: эти люди потирают руки, читая мнения Пирет Хартман и Кристиана Яани. Если Путин пытается перессорить Европу, с чего бы нам думать, что ссоры внутри Эстонии – наших людей с нашими людьми – его не радуют? Сила Эстонии – единство, а раздор, любой раздор, в такие времена на руку только тем, кто хочет Эстонию ослабить.

А как же война? О войне можно говорить в двух аспектах. Первый – юридический. Если у нас объявят военное положение, по статье 20 Закона о государственной обороне можно будет ограничивать свободу собраний, запрещать высказываться на какие-то темы и так далее. Пока этого не случилось, всех жителей Эстонии защищает конституция. Статья 41: „У каждого есть право оставаться верным своим мнениям и убеждениям. Никто не может принуждать человека их менять“. И даже если человек считает, что Путин прав (хотя от Валерия Карпина никто такого не слышал – все цитаты, которыми размахивают наши сторожевые псы, почти 10-летней давности), это личное дело человека.