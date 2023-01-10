ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (321-й день) | Бои в Соледаре: поступают противоречивые известия
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Сейчас ВС РФ сконцентрировали на Соледаре свои основные усилия, однако результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса от российской оккупации. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к согражданам.
„Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие“, - подчеркнул Зеленский.
Инфраструктура Солидара практически полностью разрушена, заявил в эфире телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. При этом он указал, что распространяемая российской стороной информация о том, что город якобы уже взят, является фейком. „Но соответствует действительности то, что самая горячая точка - это именно Соледар, от инфраструктуры которого фактически ничего не осталось. Есть только те укрепления, шахты, которые там расположены, в которые враг пытается пройти. Но об этом знает командование. Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления сил дополнительных уже приняты. Дополнительно при необходимости будут добавляться силы“, - указал Кириленко.
По данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские силы нанесли 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области, в результате есть пострадавшие среди мирного населения. „Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении“, - указывается в сводке.
Россияне продолжают мобилизацию местного населения на захваченных территориях Украины. „В Горловке Донецкой области 6 января этого года в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них - с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне „Восточный“ их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск“, - сообщил украинский Генштаб.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки убито еще около 710 вторгнувшихся в Украину россиян. С 24 февраля их число возросло до 112 470, отмечается в заявлении в Facebook. Кроме того, с начала полномасштабной войны РФ против Украины уничтожено, среди прочего, 3084 российских танка (+4 за минувшие сутки), 6154 боевые бронированные машины (+7), 2073 артиллерийские системы (+4), 1860 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4), 17 кораблей и катеров (+1) и 4817 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), сообщается далее. Украинский Генштаб пообещал позже предоставить информацию о новом уничтоженном российском корабле либо катере.
У России осталось лишь 90 ракет „Искандер“, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. „Перед Новым годом в налетах россияне применили только 20 ракет, в настоящее время в РФ осталось только 90 „Искандеров“, - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Между тем, иранские беспилотники Mohajer-6 и Shahed, используемые РФ, производятся из компонентов, поступающих из разных государств, отметил он.
По оценке британской военной разведки, после российского наступления за последние четыре дня большая часть Соледара может находиться под контролем российских войск и сил ЧВК Вагнера. Захват города Бахмут, в 10 км к северу от которого находится Соледар, по всей вероятности, по-прежнему является главной оперативной задачей российских сил, отмечается в очередном обзоре ситуации в Украине, подготовленном Минобороны Великобритании. Скорее всего, российские силы стремятся обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения. Среди прочего, бои велись за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом, указали в Лондоне. „Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, российские силы вряд ли смогут окружить его в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения“.
В захваченном ВС РФ Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян, сообщил Мариупольский городской совет в Telegram со ссылкой на мэра Вадима Бойченко. „Много россиян находится в городе. По нашей оценке, более 30 тысяч, которые приехали непосредственно в Мариуполь. Кто-то на строительство, кто-то типа для обеспечения безопасности в городе - буряты, кадыровцы и обычные мобилизованные“, - заявил Бойченко. Россияне под видом восстановления города создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ „взрывать и снимать на видео для пропаганды“, - отметил мэр Мариуполя. Кроме того, он указал на движение через город огромных колонн с мобилизованными и оружием в сторону Донецка, Запорожья и Мелитополя.
Европейский Союз и НАТО договорились об углублении сотрудничества на фоне продолжающейся войны РФ против Украины. Генеральный секретарь НАТО, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель подписали совместное заявление в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Стороны намерены вывести партнерство „на новый уровень“ и более тесно координировать действия в отношении России и Китая в связи с „растущей геостратегической конкуренцией“ и с целью „защиты критической инфраструктуры“, указывается в четырехстраничном документе. Новое заявление о сотрудничестве между НАТО и ЕС состоит из 14 пунктов. Среди прочего, стороны также намерены более тесно сотрудничать в космосе, борьбе с изменением климата и манипулированием информацией со стороны третьих стран.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в поддержку возможных поставок Украине немецких танков Leopard и других тяжелых вооружений, которые Киев запрашивает уже долгое время. „Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая ей нужна для своей защиты и с которой она может обращаться. А это, безусловно, передовые системы ПВО и другие виды передовой военной техники“, - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе. Так она ответила на вопрос агентства dpa о поставках Киеву танков западного производства и возможных рисках эскалации в этой связи.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже не видит рисков эскалации войны в Украине из-за новых поставок оружия Украине. Отвечая на тот же вопрос, он приветствовал планы США, Германии и Франции поставить Киеву новые типы бронетехники и БМП. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель „очень рад тому, что страны-члены ЕС смогли поставлять Украине все больше и больше военной техники“, передает корреспондентка DW. Отвечая на вопрос dpa, Мишель указал, что ЕС неоднократно призывал увеличить военную помощь Украине.
Великобритания еще не приняла окончательного решения о возможности передачи Киеву тяжелых танков, сообщил официальный представитель правительства в Лондоне. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что британские власти рассматривают возможность отправки в Украину 10 танков.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Харьков. Она назвала этот город „символом абсолютного безумия“ российской военной агрессии против Украины. Бербок заявила, что последовала приглашению главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, чтобы лично ознакомиться с обстановкой в Харькове. „Мне важно, чтобы мы и этой военной зимой не теряли из виду место, которое занимает Украина в нашей европейской семье“, - подчеркнула германский министр.
Министерство обороны США подтвердило, что на следующей неделе на полигоне в Оклахоме начнется обучение 90-100 украинских солдат зенитно-ракетной системе Patriot. „Patriot внесет свой вклад в возможности ПВО Украины и предоставит украинскому народу еще одну возможность защититься от продолжающихся воздушных атак России“, - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге.
США объявили о поставке системы Patriot в конце декабря накануне визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. 3 января о намерении передать украинцам еще одну батарею объявила Германия.
Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник после телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым объявила, что Канада купит у США и передаст Украине зенитную систему NASAMS. „Это первое пожертвование Канады Украине в виде системы ПВО [...] эта зенитная система поможет защитить населенные пункты Украины и критически важную инфраструктуру от дронов, ракет и авианалетов [...] NASAMS имеет очень высокий коэффициент попаданий и это - ценный вклад в обороноспособность Украины“, - написала Ананд.
Окружение или не окружение? Противоречивые известия о Соледаре
Вечером во вторник с обеих сторон поступали разноречивые известия о ситуации в самой горячей точке на фронте - в Соледаре, передает Би-би-си.
В последние полчаса многие российские милитаристские телеграм-каналы вывешивают сообщение о том, что бойцы „ЧВК Вагнера“ будто бы замкнули кольцо вокруг украинских частей в западной части городка.
Первоначальный источник большинства этих постингов - сообщение канала „Брюссельский связной“. Иных подтверждений или опровержений в открытых источниках пока нет.
Чуть раньше этот канал опубликовал видео с российскими бойцами в центре Соледара, перед зданием возле городской администрации.
Украинские военные утверждают, что их части в Соледаре не окружены.
„В Соледаре идут бои. Силы обороны занимают позиции в самом Соледаре. Есть возможность доставлять туда боеприпасы и все прочее необходимое“, - сказал во вторник в эфире телемарафона украинских каналов пресс-атташе группировки „Восток“ украинской армии Сергей Череватый.
Затем, однако, Череватый произнес фразу, в которой не прочитывается оптимизм относительно судьбы Соледара.
„Пока там сложная ситуация, но она - на контроле у руководства ВСУ. Там делается все, чтобы максимально нанести ущерб противнику и максимально сберечь свои силы и средства, личный состав“, - сказал Череватый.