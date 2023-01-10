ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (321-й день) | Бои в Соледаре: поступают противоречивые известия

Россияне продолжают мобилизацию местного населения на захваченных территориях Украины. „В Горловке Донецкой области 6 января этого года в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них - с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне „Восточный“ их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск“, - сообщил украинский Генштаб.

По данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ , за прошедшие сутки российские силы нанесли 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области, в результате есть пострадавшие среди мирного населения. „Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении“, - указывается в сводке.

Инфраструктура Солидара практически полностью разрушена, заявил в эфире телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. При этом он указал, что распространяемая российской стороной информация о том, что город якобы уже взят, является фейком. „Но соответствует действительности то, что самая горячая точка - это именно Соледар, от инфраструктуры которого фактически ничего не осталось. Есть только те укрепления, шахты, которые там расположены, в которые враг пытается пройти. Но об этом знает командование. Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления сил дополнительных уже приняты. Дополнительно при необходимости будут добавляться силы“, - указал Кириленко.

„Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие“, - подчеркнул Зеленский.

Сейчас ВС РФ сконцентрировали на Соледаре свои основные усилия, однако результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса от российской оккупации. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к согражданам.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки убито еще около 710 вторгнувшихся в Украину россиян. С 24 февраля их число возросло до 112 470, отмечается в заявлении в Facebook. Кроме того, с начала полномасштабной войны РФ против Украины уничтожено, среди прочего, 3084 российских танка (+4 за минувшие сутки), 6154 боевые бронированные машины (+7), 2073 артиллерийские системы (+4), 1860 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4), 17 кораблей и катеров (+1) и 4817 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), сообщается далее. Украинский Генштаб пообещал позже предоставить информацию о новом уничтоженном российском корабле либо катере.

У России осталось лишь 90 ракет „Искандер“, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. „Перед Новым годом в налетах россияне применили только 20 ракет, в настоящее время в РФ осталось только 90 „Искандеров“, - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Между тем, иранские беспилотники Mohajer-6 и Shahed, используемые РФ, производятся из компонентов, поступающих из разных государств, отметил он.

По оценке британской военной разведки, после российского наступления за последние четыре дня большая часть Соледара может находиться под контролем российских войск и сил ЧВК Вагнера. Захват города Бахмут, в 10 км к северу от которого находится Соледар, по всей вероятности, по-прежнему является главной оперативной задачей российских сил, отмечается в очередном обзоре ситуации в Украине, подготовленном Минобороны Великобритании. Скорее всего, российские силы стремятся обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения. Среди прочего, бои велись за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом, указали в Лондоне. „Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, российские силы вряд ли смогут окружить его в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения“.