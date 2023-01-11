„Ты жирная корова. Ты бесполезна“. Новый скандал в художественной гимнастике

„Это были очень тяжелые тренировки. Нарушения происходили ежедневно. Тебя ругали каждый день. Не проходило и дня, чтобы ты не плакал или чтобы кто-нибудь из твоих товарищей по клубу не плакал“.

Все они свидетельствуют о том, что тренеры подвергали их различным формам психологического насилия. Речь идет о том, что с раннего возраста их ругали, оскорбляли различными способами, они боялись наказаний и подвергались насилию. Большинство гимнасток, с которыми беседовали журналисты, свидетельствуют, что сейчас у них проблема с расстройством пищевого поведения.

В дополнение к Кларе Гетберг шведские журналисты поговорили еще с восемью бывшими гимнастками из различных клубов страны. Это спортсменки, которые выступали на топовом уровне в течение 10 лет и по настоящее время, большинство из которых выступали за национальную сборную Швеции.

Она бросила художественную гимнастику в 2019 году, в возрасте 16 лет, после 10 лет в этом виде спорта. Но проблемы оказались серьезнее, это был не отдельный случай.

— Нам не разрешали есть, нас ругали, унижали, была физическая боль. Они говорили: „чем больше зла это делает, тем лучше“. Это было ужасно, — рассказывает Клара Гетберг SVT Sport.

Прошлой осенью она поделилась в социальных сетях своим опытом занятий художественной гимнастикой. Об унижениях и словесных оскорблениях со стороны тренеров и руководителей, о тренерах, которые так сильно давили на юных гимнасток, что те плакали на тренировках, о детях, которые получали комментарии о том, что они толстые, и о взрослых, которые садились на маленьких подростков, которые сидели в шпагате между двумя стульями.

Художественная гимнастика не особенно популярна в Швеции, в стране насчитывается около 330 более-менее неплохих спортсменов. Конкуренция жесткая, и немногие попадают в национальную сборную. Одной из них была Клара Гетберг из Гетеборга.

„Она говорила такие вещи, как: „Ты выглядишь так, будто весишь как целое здание. Ты жирная корова. Ты бесполезна“.

„Мы не говорили о том, что это может быть неправильно. Или, кажется, все идет не так, как надо. Нас так использовали, что произошла постепенная эскалация злоупотреблений. Поэтому мы никак не отреагировали“, — говорит Клара Гетберг.

Шведская федерация гимнастики отвечает за художественную гимнастику и входящие в нее ассоциации. Когда SVT Sport предлагает генеральному секретарю Пелле Мальмборгу прокомментировать показания гимнасток, он реагирует решительно:

„Конечно, я в шоке. Это не то, что мы хотели бы видеть ни в гимнастике, ни в спорте в целом. Спорт должен быть местом безопасности и радости. То, что описано здесь, находится на грани того, чтобы, возможно, быть сообщенным в полицию. Сам спорт не должен иметь дело с такого рода злоупотреблениями или нарушениями“.

Одним из семи назначенных тренеров является русскоговорящая Катя Самсонова, которая является капитаном (главным тренером) шведской федерации художественной гимнастики. Это не новость для Пелле Мальмборга, потому что после первого сигнала тревоги Клары Гетберг прошлой осенью Ассоциация гимнастики назначила расследование.

Недавно Катя Самсонова взяла перерыв в своей работе в качестве капитана национальной команды и тренера клуба в Гетеборге, где она работает.

„Решение было принято в консультации со мной и по моей просьбе. В остальной части интервью я ссылаюсь на продолжающееся дело“, — пишет капитан лиги в электронном письме SVT Sport.

Продолжает ли Пелле Мальмборг доверять главному тренеру команды, он не хочет говорить.

„Доверие — это товар, и именно поэтому мы решили приостановить сотрудничество. Нам нужно докопаться до сути и обрести душевное спокойствие, чтобы двигаться вперед. В этой работе мы также решили использовать опыт, чтобы найти правильное решение этой сложной проблемы“.

Разве Ассоциация гимнастики не знала, что в художественной гимнастике так было до того, как Клара рассказала об этом в социальных сетях?

„Федерация действует в тех случаях, о которых нам становится известно или которые доходят до нас независимо от сферы деятельности или дисциплины. Среди них на протяжении многих лет мы занимались проблемами и случаями, связанными с художественной гимнастикой. Так что да, мы обладали знаниями и действовали в соответствии с тем, что к нам пришло“.

Как может быть так много тренеров, владеющих этими методами?

„У меня нет ответа на этот вопрос. Но, конечно, тренеры — это часть культуры, и вы наследуете способ ведения дел. И там может быть непросто сломать эти шаблоны“, — говорит Пелле Мальмборг.

Это лишь первая часть обширного обзора…

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