Эстонская федерация хоккея прекратила сотрудничество с главным тренером молодежной сборной Эстонии, уехавшим на работу в Россию

„Барков — легенда финского хоккея, который поделился ценными знаниями и опытом с игроками наших национальных сборных, и мы благодарны ему за это. Поскольку Барков принял решение устроиться на работу в российский клуб, наше дальнейшее сотрудничество невозможно“, — пояснил в пресс-релизе председатель правления Эстонской федерации хоккея Рауно Паррас.

Паррас отказался комментировать ситуацию Delfi. „Мне нечего добавить к пресс-релизу. Это наше решение“, — сказал он. На вопрос, представил ли Барков также свое объяснение правлению союза по поводу своего переезда в Россию, Паррас ответил: „Нет, у нас не было объяснений от Баркова“.

Главным тренером сборной Эстонии по хоккею с шайбой является Юсси Тупамяки, а помощником тренера - Каупо Кальюсте, должность второго помощника тренера на данный момент остается вакантной. В прошлом году Барков также работал тренером сборной Эстонии до 20 лет, но в конце года перешел в московский „Спартак“ в качестве тренера молодежной команды.

„Моя бывшая команда обратилась за помощью, и я буду работать там до конца сезона“, — пояснил Барков Ilta-sanomat. „Мне и раньше поступали предложения, но я отказался, потому что хотел участвовать в турнире U20 с Эстонией. Сейчас у меня появилось свободное время и я решил помочь своей старой команде. Ожидается, что я проработаю там два-три месяца“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.