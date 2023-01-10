ВИДЕО | „Калев/Крамо“ потерпел болезненное поражение от самого титулованного клуба Нидерландов

После первой четверти „Калев/Крамо“ проигрывали со счетом 20:18, к концу второй четверти разница в счете увеличилась до 45:32. После трех четвертей эстонский клуб отставал на 14 очков, но в начале четвертой четверти разницу в счете удалось сократить 68:67.

Ключевой момент матча случился за пять минут до конца матча, когда арбитры сначала зафиксировали фол в исполнении ведущего игрока „Калева/Крамо“ Александра Ковляра за то, что он поставил сопернику подножку, а после непродолжительного обсуждения и вовсе удалили его с игры. После этого у эстонского клуба все пошло под откос и шансов на победу на последних минутах не было.

Лучшим игроком в составе „Калева/Крамо“ стал: Ковляр с 18 очками. У Хуго Тоома и Артура Конончука по 15 очков. Уэсли ван Бек набрал 10 очков.

В стартовом матче группы К „Калев“ уступил турецкому клубу из города Газиантеп со счетом 62:77. „Хирос Ден Босх“ также потерпел неудачу в стартовом матче, проиграв немецкому клубу „Крайльсхайм Мерлинс“ со счетом 89:84 и сегодня нидерландский клуб одержал первую победу.

На следующей неделе „Калев/Крамо“ проведет первый домашний матч промежуточной группы Кубка Европы, в среду они сыграют с немецким клубом „Крайльсхайм Мерлинс“.

Удаление Александра Ковляра: