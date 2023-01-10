Называла ли газета „Правда“ в 1951 году доллары пустыми, ничем не обеспеченными бумажками?

27 декабря 2022 года российский оппозиционный политик Геннадий Гудков опубликовал твит со словами „С 1951 года пропаганда в России (СССР) не меняется“. Это утверждение относилось к прикреплённой фотографии первой полосы газеты „Правда“ от 1 марта 1951 года, где красовалась статья следующего содержания: „Доллары США — пустые, ничем не обеспеченные бумажки, сами Соединённые Штаты Америки — это колосс на глиняных ногах, который реально ничего не производит, и всё благополучие граждан США держится только на этом, не подкреплённом реальной экономикой долларе. Более того, внешний долг США уже превосходит ВВП, и страна живёт в долг, с которым даже теоретически невозможно расплатиться. Оказывается, наиболее крупными должниками являются развитые государства с сильной, устойчивой экономикой. И США — отнюдь не самый больший должник; так, Великобритания обладает внешним долгом, в четыре раза превышающим её ВВП. Почему же дают в долг этим государствам, наперёд зная, что те не в состоянии расплатиться?“



Гудков, чей твит вызвал большой резонанс, был далеко не первым распространителем этой фотографии — осенью и зимой 2022 года она обошла такие ресурсы, как JoyReactor, Reddit, „ЯПлакалъ“, а также ряд Telegram-каналов.