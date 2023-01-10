Докопаемся до правды
10.01.2023, 18:33

Называла ли газета „Правда“ в 1951 году доллары пустыми, ничем не обеспеченными бумажками?

 
Илья Бер
ФОТО: Telegram

В последнее время по Сети распространяется снимок первой полосы главной советской газеты, на которой американской валюте дана уничижительная характеристика. Мы проверили, выходила ли подобная заметка в действительности.

27 декабря 2022 года российский оппозиционный политик Геннадий Гудков опубликовал твит со словами „С 1951 года пропаганда в России (СССР) не меняется“. Это утверждение относилось к прикреплённой фотографии первой полосы газеты „Правда“ от 1 марта 1951 года, где красовалась статья следующего содержания: „Доллары США — пустые, ничем не обеспеченные бумажки, сами Соединённые Штаты Америки — это колосс на глиняных ногах, который реально ничего не производит, и всё благополучие граждан США держится только на этом, не подкреплённом реальной экономикой долларе. Более того, внешний долг США уже превосходит ВВП, и страна живёт в долг, с которым даже теоретически невозможно расплатиться. Оказывается, наиболее крупными должниками являются развитые государства с сильной, устойчивой экономикой. И США — отнюдь не самый больший должник; так, Великобритания обладает внешним долгом, в четыре раза превышающим её ВВП. Почему же дают в долг этим государствам, наперёд зная, что те не в состоянии расплатиться?“

Гудков, чей твит вызвал большой резонанс, был далеко не первым распространителем этой фотографии — осенью и зимой 2022 года она обошла такие ресурсы, как JoyReactor, Reddit, „ЯПлакалъ“, а также ряд Telegram-каналов.

Во-первых, обратим внимание на некоторые особенности статьи, представленной на снимке.

1. Публикация о долларе полностью набрана полужирным шрифтом, что нехарактерно для газеты „Правда“. В статьях этого издания принято было выделять отдельные фрагменты (например, цитаты), но не весь текст.

Сравнение с другой статьёй в «Правде» начала 50-х годов

2. Текст статьи отличается оттенком от всех остальных графических символов на первой полосе номера. При этом только в статье про доллары ни одна из букв со временем не потеряла краску (это заметно по отсутствию светлых точек):

Сравнение двух фрагментов одного и того же номера

Это были технические замечания. Но есть и содержательные.

1. На момент выхода номера термин „ВВП“ на русском языке практически не употреблялся. Это следует из анализа публикаций начала 1950-х годов.

2. Сравнительная статистика внешнего долга стран публикуется Всемирным банком с 1973 года. До этого момента подобные данные были доступны лишь выборочно — гораздо более ходовым показателем был государственный долг. Тем не менее открытые данные говорят о том, что внешний долг Великобритании в начале 1950-х составлял порядка £2 млн— сумму, эквивалентную не четырём ВВП, а примерно одной шестой-седьмой его части.

Однако надёжнее всего было бы увидеть непосредственно газетный номер. В архиве газеты „Правда“ материалы за начало 1950-х годов отсутствуют. Тем не менее указанный выпуск от 1 марта 1951 года можно найти на некоторых интернет-аукционах. Вот его первая полоса:

Как видим, номер по многим признакам тот же, но статья в левой части первой полосы совсем другая. Называется она „Новое снижение розничных цен“ и посвящена внутрисоветским реалиям. Это довольно знаковый для советской истории текст — к нему, в частности, в марте 2020 года обращался лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своих соцсетях.

Более того, судя по всему, основой для фотошопа стал именно выложенный на аукционном сайте снимок — на фотографиях видны идентичные карандашные надписи и пятна.

Откуда же взялся текст, помещённый на вирусный снимок? Пустыми, ничем не обеспеченными бумажками доллары в русскоязычных изданиях называли и ранее — например, это словосочетание можно встретить в книге Максима Калашникова „Глобальный смутокризис», впервые вышедшей в 2009 году. Однако весь фрагмент, судя по всему, скопирован из статьи „Когда рухнет доллар», опубликованной в 2016 году неким Львом Ольшанским на сайте „Проза.ру“. Причём Ольшанский подошёл к теме критически («Ряд СМИ убеждают россиян в том, что доллары США — пустые, ничем не обеспеченные бумажки…“), однако авторы фейка перевернули смысл его слов. Поддельное фото начало распространяться в Сети в первой декаде сентября 2022 года.

Итог: Фейк

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