Называла ли газета „Правда“ в 1951 году доллары пустыми, ничем не обеспеченными бумажками?
В последнее время по Сети распространяется снимок первой полосы главной советской газеты, на которой американской валюте дана уничижительная характеристика. Мы проверили, выходила ли подобная заметка в действительности.
27 декабря 2022 года российский оппозиционный политик Геннадий Гудков опубликовал твит со словами „С 1951 года пропаганда в России (СССР) не меняется“. Это утверждение относилось к прикреплённой фотографии первой полосы газеты „Правда“ от 1 марта 1951 года, где красовалась статья следующего содержания: „Доллары США — пустые, ничем не обеспеченные бумажки, сами Соединённые Штаты Америки — это колосс на глиняных ногах, который реально ничего не производит, и всё благополучие граждан США держится только на этом, не подкреплённом реальной экономикой долларе. Более того, внешний долг США уже превосходит ВВП, и страна живёт в долг, с которым даже теоретически невозможно расплатиться. Оказывается, наиболее крупными должниками являются развитые государства с сильной, устойчивой экономикой. И США — отнюдь не самый больший должник; так, Великобритания обладает внешним долгом, в четыре раза превышающим её ВВП. Почему же дают в долг этим государствам, наперёд зная, что те не в состоянии расплатиться?“
Гудков, чей твит вызвал большой резонанс, был далеко не первым распространителем этой фотографии — осенью и зимой 2022 года она обошла такие ресурсы, как JoyReactor, Reddit, „ЯПлакалъ“, а также ряд Telegram-каналов.
Во-первых, обратим внимание на некоторые особенности статьи, представленной на снимке.
1. Публикация о долларе полностью набрана полужирным шрифтом, что нехарактерно для газеты „Правда“. В статьях этого издания принято было выделять отдельные фрагменты (например, цитаты), но не весь текст.
2. Текст статьи отличается оттенком от всех остальных графических символов на первой полосе номера. При этом только в статье про доллары ни одна из букв со временем не потеряла краску (это заметно по отсутствию светлых точек):
Это были технические замечания. Но есть и содержательные.
1. На момент выхода номера термин „ВВП“ на русском языке практически не употреблялся. Это следует из анализа публикаций начала 1950-х годов.
2. Сравнительная статистика внешнего долга стран публикуется Всемирным банком с 1973 года. До этого момента подобные данные были доступны лишь выборочно — гораздо более ходовым показателем был государственный долг. Тем не менее открытые данные говорят о том, что внешний долг Великобритании в начале 1950-х составлял порядка £2 млн— сумму, эквивалентную не четырём ВВП, а примерно одной шестой-седьмой его части.
Однако надёжнее всего было бы увидеть непосредственно газетный номер. В архиве газеты „Правда“ материалы за начало 1950-х годов отсутствуют. Тем не менее указанный выпуск от 1 марта 1951 года можно найти на некоторых интернет-аукционах. Вот его первая полоса:
Как видим, номер по многим признакам тот же, но статья в левой части первой полосы совсем другая. Называется она „Новое снижение розничных цен“ и посвящена внутрисоветским реалиям. Это довольно знаковый для советской истории текст — к нему, в частности, в марте 2020 года обращался лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своих соцсетях.
Более того, судя по всему, основой для фотошопа стал именно выложенный на аукционном сайте снимок — на фотографиях видны идентичные карандашные надписи и пятна.
Откуда же взялся текст, помещённый на вирусный снимок? Пустыми, ничем не обеспеченными бумажками доллары в русскоязычных изданиях называли и ранее — например, это словосочетание можно встретить в книге Максима Калашникова „Глобальный смутокризис», впервые вышедшей в 2009 году. Однако весь фрагмент, судя по всему, скопирован из статьи „Когда рухнет доллар», опубликованной в 2016 году неким Львом Ольшанским на сайте „Проза.ру“. Причём Ольшанский подошёл к теме критически («Ряд СМИ убеждают россиян в том, что доллары США — пустые, ничем не обеспеченные бумажки…“), однако авторы фейка перевернули смысл его слов. Поддельное фото начало распространяться в Сети в первой декаде сентября 2022 года.
Итог: Фейк