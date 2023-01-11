Новый тренер „Левадии“: чтобы обыграть „Флору“, нужно работать вместе, как одна семья
Новый главный тренер „Левадии“ Курро Торрес пока не провел ни одного матча в новом клубе, но уже пообщался с корреспондентом RusDelfi. Из разговора с бывшим игроком сборной Испании становится ясно, что „Левадия“ должна стать одной семьей, Таллинн - красивый город, а потому работать в нем особенно приятно, а эмигранты - ведь Курро и сам из этой среды - никогда не сдаются. Кажется, болельщикам „Флоры“ самое время напрячься.
После того, как вы играли за „Валенсию“ и сборную Испании, тренировали „Валенсию Месталья“ и другие команды, почему вы приняли решение перебраться в эстонскую лигу?
Думаю, что тренер должен быть готов использовать любую возникающую возможность. „Левадия“ - большой клуб, который сделал ставку на наш тренерский штаб. Дополнительным аргументом стало то, что Таллинн - очень красивый город.