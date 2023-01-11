Новый тренер „Левадии“: чтобы обыграть „Флору“, нужно работать вместе, как одна семья

Новый главный тренер „Левадии“ Курро Торрес пока не провел ни одного матча в новом клубе, но уже пообщался с корреспондентом RusDelfi. Из разговора с бывшим игроком сборной Испании становится ясно, что „Левадия“ должна стать одной семьей, Таллинн - красивый город, а потому работать в нем особенно приятно, а эмигранты - ведь Курро и сам из этой среды - никогда не сдаются. Кажется, болельщикам „Флоры“ самое время напрячься.