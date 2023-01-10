Из-за погодных условий на дорогах Ида-Вирумаа вводится специальный режим. Возможен ледяной дождь!
В Ида-Вирумаа из-за поземки дороги стали очень скользкими. Обслуживающие дороги фирмы не могут обеспечить требуемый уровень состояния дорог. Поэтому Транспортный департамент ввел в 17 часов из-за сложных погодных условиях на государственных дорогах уезда специальный режим обслуживания.
В транспортном департаменте отмечают, что из-за погодных условий не обеспечно необходимое состояние трассы Таллинн - Нарва между Азери и перекрестком Кохтла-Ярве, а также на второстепенных дорогах в районе Аа и Сака, где, несмотря на усилия дорожников, затруднена проходимость.
Производить работы против обледенения на открытых отрезках сложно, так как ветер сносит с дороги соль и песок.
Специальный режим технического обслуживания дорог будет действовать в Ида-Вирумаа до 8 утра среды.
Согласно прогнозу синоптиков, вечером во вторник и в ночь на среду будет облачная погода, во многих местах снег, снег с дождем и дождь. Местами ледяной дождь. Температура воздуха будет колебаться около 0°C.
Департамент транспорта ждет от участников дорожного движения информации о состоянии дорог по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог и ограничениях движения можно найти на http://tarktee.ee.