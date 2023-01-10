Эстонский гонщик тренируется в стране, где убили миллион человек. Это точно безопасно?

Вообще-то Руанда - довольно велосипедная страна. Каждый февраль там проходит одна из сильнейших веломногодневок на континенте, в которой принимают участие команды не только из Африки, но и из Германии, Италии, Израиля и других стран. Однако Ряйм приехал сюда вместе со своей командой для проведения предсезонных сборов.

„Здесь не так много дорог, но те, которые есть, в очень хорошем состоянии, постоянно тренируюсь. Для спортсменов плюс в том, что тренировки проходят в высокогорье - 1500-2600 метров над уровнем моря“, - рассказал он корреспонденту RusDelfi.

Говоря о трагическом прошлом страны, эстонский гонщик констатирует: „Сейчас здесь безопасно, у меня и моих знакомых не было никаких проблем. Люди здесь дружелюбные и готовы всегда помочь. Конечно, это очень необычная страна во всех смыслах: из-за своей истории, а также природы и людей. Сейчас я очень доволен, что приехал сюда“.

Также спортсмен радует подписчиков своих социальных сетей видеороликами из сердца Африки, которые записывает прямо по ходу тренировочных заездов.

Сейчас Руанда является одной из беднейших стран мира (уровень ВВП на душу населения по списку МВФ в 2021 году составил 802 доллара США, это 171-й показатель в мире. Для сравнения Эстония была 36-й с показателем 27100 долларов).